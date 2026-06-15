Muere Abraham Santibáñez, histórico periodista, profesor y dirigente gremial de la prensa en Chile

Durante este lunes, se dio a conocer el fallecimiento del destacado periodista chileno, Abraham Santibáñez, quien fue distinguido en 2015 con el Premio Nacional de Periodismo.

Santibáñez se tituló de periodismo en la Universidad de Chile. Llegó a ser presidente del Colegio de Periodistas en 2008.

De forma paralela, se desempeñó como miembro del Consejo acreditador de la Sociedad Interamericana de Prensa (CLAEP) y también como miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua.