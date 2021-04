El senador Rodrigo Galilea (RN) habló con CNN Chile y se refirió al proyecto que busca entregar a los chilenos la opción de optar a un tercer retiro en los fondos de pensiones.

En la conversación dejo en claro estar a favor del Gobierno en su posición de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la iniciativa que emanó desde la oposición y que ahora cuenta no solo con amplio apoyo popular, sino que también con la aprobación de numerosos personeros de partidos ligados al mismo Ejecutivo.

“Yo creo que para nadie que esté al tanto de estas cosas es sorpresivo que el Gobierno haya ido al TC, de hecho, ha sido insistente en que todas las ayuda que se tienen que dar en esta época de pandemia no tienen que ser a costa de destruir los ahorros provisionales que los chilenos hemos ido juntando con mucho esfuerzo durante tantos años“, dijo.

Galilea calificó como “algo de muy dudosa lógica” solucionar los problemas de la crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia de COVID-19 generando una crisis provisional y cuestionó la universalidad de la ayuda: “A mí siempre me gusta ver qué han hecho otros países en esta cosa y son poquísimos los que han acudido a ahorros previsionales y los que recurrieron lo hicieron con una lógica completamente estricta (…) Esto que estamos haciendo en Chile de que tú puedas retirar la plata de tus pensiones una vez, dos veces, tres veces aunque no te haya pasado nada no parece ser en absoluto lógico“.

Entonces, se le preguntó al senador el por qué de la aprobación global por parte de la política y la sociedad si a su parecer es tan ilógica. Respondió que “esta es una medida extremadamente popular, una pésima medida desde el punto de vista de política pública, pero es popular porque todo somos humanos, si le preguntas a cualquier persona ‘¿quiere plata hoy o mañana?’, todos van a responder ‘quiero plata hoy'”.

En cuanto a los factores que impulsaron a la gente a realizar anoche un cacerolazo por el anunció del presidente Sebastian Piñera de acudir al TC, que además incluyó algunos ataques a Carabineros precisó que “yo te aseguro que todos quienes atacaron las comisarías no tenían ni un peso en las AFP y, en tanto, a los que salieron a cacerolear es muy sencillo, es una mezcla de gente que simplemente aprovecha de manifestar disconformidad por cualquier razón y porque siente que es la posibilidad de pescar plata -1oo mil, 200 mil, un millón de pesos- y como que aquí no pasó nada“.

Además, el congresista lanzó los dardo en contra de quienes “el Banco Central (BC) presentó un informe absolutamente claro de esto, el 62% de quienes retiraron sus fondos simplemente dejaron el dinero en la cuenta corriente o de ahorro, no lo usó en nada. Lo guardó. Otro porcentaje importantísimo lo pescó y gastó en productos de consumo, pero no en el pan porque estaba pasando hambre (…) ¿Son cosas malas? No, son perfectamente legítimas, pero usar la plata de las pensiones para eso a mí no me parece lógico y siempre lo he considerado una muy mala política pública“.

Galilea respaldó las transferencias directas del Estado a los afectados por la crisis sanitaria, haciendo hincapié en que “el quintil más pobre de este país tuvo pérdidas de ingreso por 10, las ayudas a ese sector superaron con creces esa cifra, lo mismo ocurre en el segundo y tercer quintil, solamente aparece un déficit en el cuarto y el 20% más rico de este país ni siquiera tuvo perdidas de ingreso durante esta crisis“.

Durante los últimos días se ha visto cómo mucha gente ha declarado quedar fuera de cualquier tipo de ayuda estatal, el senador explicó que “el Ministerio de Desarrollo Social puede dar el RUT y el nombre de más de 10 millones de chilenos que han recibido la plata. Es muy fácil pararse y decir ‘a mí no me ha llegado’ y puede haber gente a la que no le haya llegado nada.

Finalmente, concluyó que “en el bono de clase media hay más de un millón 600 mil chilenos que hicieron el trámite y no tuvieron ningún problema. Hay cerca de 250 mil que sí tuvieron problemas, yo digo que en vez de seguir armando un dorado enorme en los fondos de pensiones vayamos y analicemos cómo solucionamos el problema de esos miles que son los que necesitan la solución del problema. Algunos fueron porque apretaron mal los números, no pudieron ingresar bien, hay bastantes y distintas razones por la cual les ha resultado el problema”.