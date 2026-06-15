Oro y plata se disparan tras acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El oro y la plata se dispararon este lunes después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo provisional para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, lo que alivió los temores de inflación a nivel mundial y podría moderar las expectativas de subidas de las tasas de interés.

El oro cerró en US$ 4.331,20 la onza, con un alza de 2,18%, después de llegar a subir hasta 3,6% durante la jornada, rozando los US$ 4.400. La plata se disparó hasta 4,9%.

El petróleo, por su parte, bajó ante la perspectiva de una normalización de los flujos energéticos con la apertura del estrecho de Ormuz, lo que llevó al WTI a cotizar en US$ 80.

El oro rebota desde mínimos de noviembre

El rebote es significativo considerando que el oro había tocado el pasado 10 de junio su nivel más bajo desde noviembre, con una onza en US$ 4.069,10.

El metal precioso se ha movido en gran medida en una relación inversa con respecto al crudo desde el inicio de la guerra.

El aumento de los precios de la energía alimentó la inflación y llevó a los bancos centrales a mantener los tipos más altos durante más tiempo, lo que restó atractivo a los metales preciosos que no generan rendimiento.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este lunes que ya hay buques, “muchos de ellos cargados de petróleo”, transitando por el estrecho.

Sin embargo, Washington y Teherán aún deben decidir los pasos finales relacionados con el acuerdo, cuya oficialización está prevista para este viernes.

Reserva Federal se reúne bajo su nuevo presidente Kevin Warsh

Los operadores de metales preciosos también están atentos a una serie de decisiones de bancos centrales esta semana. La Reserva Federal se reunirá por primera vez bajo la presidencia de Kevin Warsh, donde el mercado espera atento a posibles cambios en las tasas de interés.