“Los Knickshausen”: La increíble historia de cómo el luchador Danhausen ayudó a los New York Knicks a ganar la NBA

You, are, coursed! (tú estás maldito)

Quienes gozamos con la lucha libre sabemos que una buena pelea no tiene solo el aspecto físico o atlético de los movimientos; también, cuenta con una buena historia previa que nos mantiene semana a semana pegados a un televisor, celular o computador.

Así pasó hace poco con la historia que se nos contó en Lucha Libre AAA, con la pelea máscara contra máscara entre el Original Grande Americano y el Grande Americano (para saber más, buscar los capítulos de AAA en Youtube). Una historia que nos mantuvo todos los sábados al borde de mil emociones.

Porque la lucha libre es así, son emociones, es parte de la vida, son momentos que a veces nos acompañan día a día.

Y algo así pasó con un luchador que, hasta hace poco, era desconocido para la mayoría, pero que hoy es ídolo de Nueva York, Estados Unidos: hablamos de Danhausen. El hombre que con su “maldición” fue clave en el título de los Knicks en la NBA.

La historia dice así.

Comienzo difícil y la historia de la “maldición”

Sin pena ni gloria. Seamos honestos. Así comenzó la historia de Danhausen en WWE, la mayor empresa de lucha libre del mundo. Tras salir de una caja junto a unas bailarinas, el debut de Danhausen no fue el mejor.

Los aficionados que asitieron al evento Elimination Chamber 2026, hace solo 3 meses atrás, no entendieron mucho su arribo a la compañía. Pero una sola aparición bastó para ganarse al público.

Una de sus gracias o elementos característicos de su personaje es “maldecir” a personas o luchadores que lo traten mal o no le den lo que quiere, que es “dinero humano”. Así lo hizo con luchadores como Domink Mysterio o incluso con I Show Speed, quienes conocieron de primera manera sus poderes.

Bueno, como sea, su presencia humorística hizo que rápidamente diera vuelta la situación y que cada una de sus presencias en el cuadrilatero de la WWE o en segmentos fuera muy aplaudida por el público.

La maldición que influyó en el título de los Knick

Como su popularidad aumentó, WWE empezó a ocupar a Danhausen en varios segmentos, e incluso lo llevó a programas de deportes, siendo el más popular ESPN, empresa con la que tienen un acuerdo.

En dicha presentación, previo a Wrestlemania -el mayor evento de la WWE- Danhausen tuvo un encuentro con el presentador Stephen A. Smith, quien lo trató como “el tipo de la mala suerte”. Cosa que no agradó a Danhausen, quien lo maldijo con su tradicional “You are coursed”. Pero la maldición también le llegó a los Knicks, equipo de que Smith es gran fan y, en esa fecha, venía haciendo un gran papel en los Play Off de la NBA.

Acá viene lo divertido.

Créase o no, los Knicks perdieron dos partidos seguidos. La gente empezó a creer de verdad en la maldición de Danhausen. Varios fans comenzaron a contactarse con el luchador de la WWE para que deshiciera la maldición. A lo cual, él accedió, trasladando la mala forntuna a los Cleveland Cavaliers.

Y así, acá viene lo divertido de nuevo…FUNCIONÓ.

Danhausen comenzó a exigir más cosas. Pidió asientos de primera fila y sentarse en medio de Timothée Chalamet and Kylie Jenner para que la beuna fortuna siguiera del lado de los Knicks. Y si bien no obtuvo lo que quería, sí lo invitaron al estadio, le dieron una camiseta del equipo y tuvo un rol primordial en la transmisión de ESPN.

A pesar de que en los duelos finales de la NBA, hubo fanáticos que le pidieron volver a maldecir a los Knicks, Danhausen mantuvo su palabra y el equipo de Nueva York salió campeón tras 50 años sin conocer de gloria.

Tras el triunfo, Danhausen “exigió” una estatua, globos gigantes o cualquier reconocimiento. Veremos si la ciudad de Nueva York le concede algún honor para no ser nuevamente maldecidos por la ahora superstrella de WWE.