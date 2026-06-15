Cupón de Gas Licuado: ¿Quiénes pueden usarlo desde este miércoles 17 de junio?

Desde este miércoles 17 de junio podrá comenzar a utilizarse el Cupón de Gas Licuado, según la fecha en la que el beneficiario activó el beneficio.

Este beneficio, el cual aún es posible activar a través de su sitio web, es entregado por el gobierno para apoyar a las personas frente al alza del gas.

Esta ayuda consiste en un cupón equivalente a $27.000, dinero que puedes ser utilizado de forma exclusiva para la compra de gas licuado.

Cupón de Gas Licuado: ¿Quiénes pueden usarlo desde este miércoles?