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Cupón de Gas Licuado: ¿Quiénes pueden usarlo desde este miércoles 17 de junio?

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Cupón de Gas Licuado: ¿Quiénes pueden usarlo desde este miércoles 17 de junio?

Desde este miércoles 17 de junio podrá comenzar a utilizarse el Cupón de Gas Licuado, según la fecha en la que el beneficiario activó el beneficio.

Este beneficio, el cual aún es posible activar a través de su sitio web, es entregado por el gobierno para apoyar a las personas frente al alza del gas.

Esta ayuda consiste en un cupón equivalente a $27.000, dinero que puedes ser utilizado de forma exclusiva para la compra de gas licuado.

Cupón de Gas Licuado: ¿Quiénes pueden usarlo desde este miércoles?

  • Este miércoles 17 de junio podrán empezar a usar el Cupón de Gas Licuado todas las personas beneficiadas que se inscribieron entre el 18 y el 29 de mayo.
  • A partir del jueves 2 de julio podrán empezar a hacer uso del cupón los beneficiados y beneficiadas que activaron su cupón entre el 30 de mayo y el 12 de junio.
  • Actualmente, se encuentra abierta la convocatoria para activar el beneficio desde el 13 hasta el 30 de junio, pudiendo ser utilizado desde el 21 de julio
  • Cabe recordar que, en todos los casos,}la vigencia del cupón de gas se extenderá hasta el 30 de septiembre.

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