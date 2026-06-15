NVIDIA vuelve al mercado de deuda por primera vez desde 2021 con una emisión de bonos de US$ 20.000 millones

La tecnológica estadounidense NVIDIA busca recaudar al menos US$ 20.000 millones mediante su primera venta de bonos corporativos desde 2021.

El fabricante de chips está comercializando bonos en siete tramos, con vencimientos que van de 2 a 30 años.

La orientación de precio para el tramo de mayor plazo contempla un diferencial de aproximadamente 0,9 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, según consignó Bloomberg.

La emisión se enmarca en la ola de endeudamiento del sector IA

La operación amplía una incesante ola de endeudamiento entre las empresas que lideran el auge de la inteligencia artificial.

Compañías como Alphabet y Amazon han recurrido a todos los segmentos del mercado de deuda para construir la capacidad informática necesaria para la rápida expansión de la IA, tras recaudar cientos de miles de millones de dólares desde el año pasado.

Los recursos obtenidos con la venta ayudarán a financiar fines corporativos generales, incluido el pago y refinanciamiento de bonos en circulación. La oferta es liderada por JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Goldman Sachs.

La última vez que NVIDIA recurrió al mercado de bonos con grado de inversión fue en junio de 2021, cuando recaudó US$ 5.000 millones, cuatro veces menos que el monto mínimo que busca levantar en esta ocasión.