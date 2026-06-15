Panoramas para este 20 y 21 de junio: teatro infantil en Providencia, feria de vinos en el MUT y Día Mundial del Escarabajo en La Florida

En este tercer fin de semana de junio habrá una diversidad de actividades, comenzando con los niños que darán inicio a sus vacaciones de invierno y una serie de panoramas familiares para recorrer la ciudad. Además, los fanáticos del mundo automotriz podrán disfrutar de la celebración del Día Mundial del Escarabajo en La Florida.
Mercado Factoría Franklin
En esta nueva edición, Mercado Factoría Franklin reunirá a una amplia variedad de expositores de distintas disciplinas artísticas, además de espacios dedicados a la gastronomía y el emprendimiento local.
- Lugar: La Factoría, Franklin 741.
- Fecha: 20 y 21 de junio.
- Horario: 12:00 a 19:00 horas.
- Entrada: Liberada.
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Actividades en Ñuñoa
Este fin de semana, la comuna de Ñuñoa ofrecerá una variada programación cultural. El sábado 20 de junio se realizará el Mercado de Orfebrería y Joyas en los jardines de la Casa de la Cultura, instancia que reunirá a artistas y orfebres locales, además de diversos talleres gratuitos para el público.
Programación de talleres:
- Taller de joyería tejida con mostacillas Miyuki en puntadas mixtas, por Ángela Ramírez (10:00 a 12:15 horas).
- Taller “Crea tus aros con técnica soutache”, por Jazmín Estefhany Navarro (12:00 a 14:00 horas).
- Taller de french beading: flores con mostacillas, por Francisca Ramos (14:30 a 16:00 horas).
- Taller infantil de flores mágicas con mostacillas, por Francisca Ramos (16:00 a 17:30 horas).
- Taller de alambrismo, por Jazmín Estefhany Navarro (17:30 a 18:30 horas).
Además, en el mismo recinto, la sala de cine exhibirá la película chilena *La misteriosa mirada del flamenco* a las 19:00 horas. Tras la función se realizará un conversatorio con el público. El ingreso será por orden de llegada.
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Tiny Tasting: Feria de Vinos Independientes en el MUT
Este sábado 20 de junio se realizará una nueva edición de Tiny Tasting en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT). El evento tendrá lugar en el local Diablo Restaurante, ubicado en el quinto piso, y reunirá a diversos viñateros independientes que ofrecerán degustaciones y exhibirán sus productos.
- Lugar: Diablo Restaurante, 5° piso del MUT.
- Fecha:sábado 20 de junio.
- Horario: 13:00 a 20:00 horas.
- Entrada general $27.000.
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Día Mundial del Escarabajo en La Florida
Una nueva edición del Día Mundial del Escarabajo se realizará en el Estadio Bicentenario de La Florida. La actividad reunirá a fanáticos y coleccionistas de los clásicos vehículos Volkswagen, con una exhibición de diversos modelos que han dejado una huella en la historia de la industria automotriz.
- Lugar: Estadio Bicentenario de La Florida.
- Fecha:Sábado 20 de junio.
- Horario: 10:00 a 17:00 horas.
- Entrada: Gratuita.
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Teatro Infantil en Providencia
En el marco del inicio de las vacaciones de invierno, la comuna de Providencia ofrecerá dos funciones de teatro especialmente dirigidas al público infantil, ambas con entrada liberada.
- Sábado 20 de junio | 12:00 horas
- Piwkenyeyu (Te llevo en el corazón)
- Compañía:Cuenteras Cantoras
- Lugar: Parroquia La Sagrada Familia (Los Misioneros 2176)
- Domingo 21 de junio | 12:00 horas
- Pinocho, un montaje musicalizado en lengua de señas y oral de manera simultánea.
- Compañía: Oh Válgame Dios Nicanor
- Lugar: Gimnasio Santa Isabel (Los Jesuitas 827)
La entrada es gratuita y los cupos son limitados. El ingreso será por orden de llegada.
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