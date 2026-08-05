Querella contra AIEP: Empresa de cobranza acusa irregularidades en la venta de una cartera millonaria de deudas estudiantiles

La empresa Comercial Remesa presentó una querella criminal en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago contra el Instituto Profesional AIEP, tras acusar fraude en la venta de carteras de deudas estudiantiles por $1.100 millones durante 2024.

De acuerdo con lo revelado por Radio Biobío, la firma de cobranza acusa que el contrato firmado en la capital incluyó miles de créditos incobrables debido a inconsistencias graves, como cobros duplicados, alumnos con becas estatales pagadas y la omisión en la entrega de pagarés físicos indispensables para realizar los cobros.

Las irregularidades se detectaron luego de que Remesa iniciara las labores de cobranza a cerca de 12 mil estudiantes morosos, encontrando registros de personas a las que ya se les había cobrado o cuyos saldos no correspondían.

A pesar de los requerimientos de la firma, AIEP se negó a entregar los documentos aduciendo morosidad en el pago de las cuotas, postura que contradice sus estados financieros, donde figuraba que los títulos ya estaban suscritos.

El conflicto derivó en demandas civiles cruzadas y en el embargo de un inmueble del representante de la firma querellante.

Respecto a la querella, AIEP señaló que “el Instituto Profesional AIEP no se referirá por los medios a detalles de un proceso judicial vigente, evitando interferir en su desarrollo”.

“Todos los antecedentes fueron aportados a las instancias correspondientes y por los canales establecidos para ello. Confiamos plenamente en que los procesos judiciales en curso serán favorables para AIEP, dado su estricto apego la normativa vigente, su comportamiento ético, y su apego a sus protocolos internos, los que garantizan la integridad en el uso de sus recursos. Esperamos la resolución de los Tribunales de Justicia para desacreditar imputaciones que no tienen ningún sustento”, añadieron.