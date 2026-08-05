Quilicura: Suspenden clases para este miércoles 5 de agosto por incendio en empresa de productos químicos

Las autoridades confirmaron la suspensión de clases para este miércoles 5 de agosto en Quilicura, debido al incendio que afecta a Panimex, una empresa de productos químicos.

“Se confirma que se suspenden el día de mañana (hoy miércoles) las clases en la comuna de Quilicura”, dijo el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

Desde el SLEP Los Libertadores detallaron en un comunicado que la medida incluye a colegios, liceos, jardines infantiles y salas cunas de la comuna.

“Con ocasión del incendio que afecta a la comuna de Quilicura y en coordinación con las autoridades competentes, se informa la suspensión de clases para hoy 5 de agosto en todos los establecimientos educacionales del SLEP Los Libertadores ubicados en la comuna de Quilicura”, se indicó.

Asimismo, durante esta jornada la plataforma Transporte Informa comunicó que el “tránsito se mantendrá suspendido todo el día en vía local de Ruta 5 al sur, km 12, sector Las Esteras en Quilicura, debido a trabajo de bomberos por incendio iniciado en la noche de ayer en empresa química. Flujo desviado hacia autopista en el km 14, sector Buenaventura”.

Cabe señalar que el incendio comenzó durante la noche del martes y se mantiene activo este miércoles, aunque reducido a un punto debido al trabajo de Bomberos.