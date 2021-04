Como un “error político” calificó el senador Manuel José Ossandón (RN) el anuncio del gobierno de haber ingresado el requerimiento ante el Tribunal Constitucional respecto al tercer retiro de fondos.

“No es una buena política. Pero los ahorros son para las emergencias. Y cuando uno ve que la gente lo está pasando mal, están volviendo las ollas comunes (…), un montón de bonos que se han dado con exigencias que el mismo Estado tiene. Esto ha creado un tremendo desprestigio y desconfianza en la comunidad, que se generó en un tercer retiro que va a ser aprobado el jueves”, afirmó el parlamentario oficialista.

Lamentando la tardanza de una ampliación de los beneficios, Ossandón señaló que “va a haber malestar en las calles”, pero que espera que no genere un nuevo estallido social. “La violencia genera violencia, y lo único que necesitamos es tener paz y estar en unión”.

Por otro lado, Ossandón profundizó en sus dichos sobre estar disponible para una candidatura presidencial, aún cuando Mario Desbordes ya es el candidato de Renovación Nacional. “Estoy disponible si soy una persona competitiva“, dijo el senador, explicando que su postulación a La Moneda de todas formas está sujeta a cómo se vea el panorama público.

“No voy a ser candidato si marco 3 puntos, no voy a ir a hacer el ridículo”, agregó Ossandón. “Necesitamos líderes que tengan pantalones o falda para tomar las decisiones que no se toman“.

En ese sentido, indicó que como coalición no están en pie para “darse gustitos”, del cual “el caso de Briones es un ejemplo clarito”. “El candidato natural se dio cuenta y salió arrancando. E invitó a otro y lo metieron en un tema. Y hoy hay una persona que ni siquiera sale en las encuestas. Felipe (Kast) se fue, si él era el candidato. Lo pilló volando bajo, lo metió en una candidatura y por dios que debe estar arrepentido”.

“Debe ser súper frustrante ser candidato presidencial y no marcar nada. Debe ser frustrante cuando has sido ministro de Hacienda. Lo que pasa es que la política y el arte de gobernar no es tan fácil como se ve”, afirmó el senador de Chile Vamos.