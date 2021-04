Una serie de reacciones ha causado la carta enviada por el Ejército, y a la que se sumaron las demás ramas de las Fuerzas Armadas, en rechazo a la parodia realizada en el programa Políticamente Incorrecto de La Red, del pasado 16 de abril, donde mostraron una sátira de lo que hace “un militar de verdad”.

Al respecto, y en conversación con CNN Chile, dos miembros de la Comisión de Defensa Nacional debatieron en torno al reciente conflicto. La diputada Carmen Hertz (PC) y el diputado Luis Pardo (RN) dieron a conocer sus apreciaciones sobre el tema, apuntando en primer lugar a lo que ellos consideran como definición de deliberación.

Sobre este término, Pardo indicó que “hay muchas opiniones de constitucionalistas muy calificados que vinculan estrechamente el concepto de deliberación al concepto de obediencia. Es decir, el hecho de que las Fuerzas Armadas sean obedientes y no deliberantes, significa que no pueden discutir las órdenes y el mandato que emana del Poder Civil. Pero la no deliberación no significa que sean absolutamente mudas“.

Lee también: Gobierno apoya carta del Ejército enviada a La Red: “No es aceptable recurrir a la parodia para enlodar instituciones”

Mientras que Hertz aseguró que “la no deliberación no es algo abstracto, tiene que ver con que las Fuerzas Armadas tienen el monopolio del uso de la fuerza. Y no deliberar significar no opinar como institución directamente sobre nada. Cualquier opinión que tengan, incluso molestia, tiene que hacerse a través de la autoridad política a la cual están subordinadas”.

Comunicado del Ejército contra parodia

Respecto del tema en sí, la parlamentaria agregó que “esto es un atentado, sin duda, a la libertad de expresión. Es una amenaza a la libertad de expresión”, añadiendo que “en los países democráticos, de democracia real y plena, la sociedad ni siquiera sabe el nombre del comandante en jefe del Ejército (…), eso es la no deliberación”.

La misiva del Ejército, que también fue respaldada por el ministro de Defensa Baldo Prokurica, acusaba que el sketch en cuestión “denosta al Ejército y a sus integrantes” y “no demuestra otra cosa que el ánimo de deslegitimarlo y degradarlo”.

Lo anterior fue abordado también por el director de la división para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien catalogó las decisión de “lamentable” y apuntó a los comunicados publicados, acusando que estos “muestran un elemental desconocimiento de estándares internacionales sobre libertad de expresión y parecieran destinados a intimidar a quienes critican o parodien a las Fuerzas Armadas”.

Lee también: Vivanco (HRW) critica carta enviada a La Red: “Muestran un elemental desconocimiento de estándares internacionales”

Por contraparte, Pardo abordó lo indicado por Vivanco, asegurando que “la libertad de expresión tiene dos estándares fundamentales”, el “primero que no exista censura previa o condicionamientos previos, y en Chile los medios y periodistas pueden ejercer su labor sin censura previa“.

“Y en contrapartida de esto, son las responsabilidades ulteriores. Cuando un medio, por ejemplo en este caso, emite una parodia que podría tener un elemento de injuria, deshorna o afectar a terceros, están las responsabilidades ulteriores”, dijo Pardo. Y en este caso, según argumenta, aplicaría el último punto ya que “las Fuerzas Armadas, lo que han hecho, es reaccionar al contenido de la parodia. No están cuestionando que los medios puedan o no divulgar información de acuerdo a sus propósitos”, manifestó el parlamentario.

Finalmente, Hertz respondió al diputado oficialista, cuestionado “porqué las Fuerzas Armadas se autofacultan para opinar sobre un sketch de parodia en un medio de comunicación”, respondiendo que esto se debe a que “las FF.AA. gozan, no solo en términos fácticos sino en toda la normativa de todos los gobiernos post dictadura, han hecho que tengan autonomía corporativa extrema que les permite incursionar en espacios deliberativos, que les permite no ser fiscalizadas por la autoridad política, y que en este caso, tenemos además la cosa paradojal y atroz de que el ministro de Defensa se entera horas después del comunicado del Ejército y sale a abalarlo“, concluyó.