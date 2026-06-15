Experta analiza acuerdo entre Estados Unidos e Irán: Trump se dio cuenta de que “fue un error estratégico seguir los consejos de Netanyahu”

La analista internacional Susana Mangana analizó el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán tras 107 días envueltos en un conflicto armado en el Medio Oriente, y señaló que “Donald Trump, o por lo menos su entorno más próximo, se han dado cuenta de que fue un error estratégico seguir los consejos de Benjamín Netanyahu“.

En conversación con Hoy es Noticias, la profesora de estudios árabes e islámicos comentó que la administración de Trump creyó que “esto iba a ser una aventura, un paseo breve como lo fue, por ejemplo, el secuestro del presidente Nicolás Maduro de Venezuela. (…) Trump creyó que iba a repetir ese tipo de aventura en Irán y se ha dado cuenta de que eso no ha sido así”.

Añadió que el gobierno estadounidense ha “menospreciado y subestimado la capacidad de resistencia de un régimen que llevaba cinco décadas preparándose para un momento así”.

En esa misma línea, analizó que el acuerdo estuvo influenciado por otros factores como la inflación y las elecciones intermedias en los Estados Unidos: “El hecho de que los bolsillos de los estadounidenses se hayan repercutido negativamente con esta guerra ha hecho que finalmente ceda a la presión de su entorno para llegar a un tipo de acuerdo que parecería ser que va a ser o peor o igual de lo que ya existía en el 2015”.

Para Mangana, el conflicto en el Medio Oriente terminó con un “estrepitoso fracaso” en el que “Trump y Estados Unidos han perdido”, ya que no lograron ninguno de sus objetivos principales, puesto que “Irán no ha cambiado, el régimen no ha caído”.

#HoyEsNoticiaCNN | Susana Mangana, analista internacional para medios españoles e internacionales, por conflicto en medio oriente: “Trump y Estados Unidos han perdido esta guerra”@matiburgos

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/HTY1ZQGgPS — CNN Chile (@CNNChile) June 15, 2026

No obstante, descartó que el régimen iraní no haya sufrido percances con el conflicto armado: “Otra cosa es que tampoco se salgan de rositas las autoridades y el régimen de los ayatolás en Irán, no solo porque ha sido descabezado, sino que también realmente ha perdido peso el eje de la resistencia, toda vez que esas operaciones militares de Israel en el Líbano están golpeando sistemáticamente a su peón más útil, a su próximo, como es la milicia armada Hezbollah en el Líbano”.

El distanciamiento de Trump con Netanyahu

El acuerdo entre ambos países ocurre en medio del distanciamiento del mandatario estadounidense con su homólogo de Israel, Benjamín Netanyahu, quien confirmó durante esta jornada que se presentará a la reelección.

Para la analista internacional, el “fracaso” de Estados Unidos en la guerra se debe a que “Trump no seguía un objetivo claro”.

Añadió que el empresario “estaba siguiendo los susurros de un Netanyahu que tiene un empecinamiento y una obsesión particular con Irán porque sabe que de ahí obtiene votos y, por lo tanto, permanencia en el poder en Israel, porque han querido siempre también destruir a Irán porque lo ven como una amenaza existencial”.

#HoyEsNoticiaCNN | Susana Mangana, analista internacional para medios españoles e internacionales, por conflicto en medio oriente: “Trump no seguía un objetivo claro. Él seguía los susurros de un Netanyahu que tiene una obsesión particular con Irán”@matiburgos… pic.twitter.com/Q3priapL3D — CNN Chile (@CNNChile) June 15, 2026

En ese sentido, abordó el riesgo que significa Israel para el acuerdo alcanzado entre ambos países.

“Hasta ahora, Donald Trump no ha querido perder capital político presionando a Netanyahu hasta saber que realmente iba a firmar un acuerdo con Irán. Ahora que eso ya está sobre el tapete y que ya se han anunciado esas firmas en Suiza el próximo viernes, yo creo que ahora es el momento en que vamos a ver que Trump va a presionar a Netanyahu para que no haga saltar por los aires este acuerdo precario“, remarcó.

La experta cerró diciendo que esta guerra ha “cambiado la reconfiguración del orden regional en Oriente Medio (…) porque las monarquías petroleras, los países árabes, han tomado buena nota de que albergar bases militares estadounidenses no les ha evitado la represalia y la retaliación iraní, con lo cual están apostando al hedging estratégico”.

Explicó que esto consiste en “diversificar alianzas, buscar otro tipo de cobertura y por eso es que negocian más y mejor con países de Asia, no solo con China, por cierto, también con India (…) por lo tanto, quieren poner los huevos en distintas canastas y están virando hacia Asia. Algunos analistas hablan ya de una asianización y yo creo que ese es un cambio muy importante”.

#HoyEsNoticiaCNN | Susana Mangana, analista internacional para medios españoles e internacionales, por conflicto en medio oriente: “Las monarquías petroleras han tomado nota que albergar bases de Estados Unidos no les evitó las represalias de Irán”@matiburgos… pic.twitter.com/q3lHTAyLHo — CNN Chile (@CNNChile) June 15, 2026

Revisa la entrevista completa