Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por “falta de presupuesto”: “Estamos apenados”

Tras casi tres años de gestión y planificación, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) suspendió la exposición del artista argentino León Ferrari por “falta de presupuesto”.

Fue la directora del MNBA, Varinia Brodsky, quien confirmó a El Mostrador la suspensión de la retrospectiva de Ferrari.

“La exposición se suspendió por falta de presupuesto. Llevábamos alrededor de tres años trabajando en ella, desde que asumí la dirección del Museo, junto a los curadores Cecilia Rabossi y Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, y la Fundación Augusto y León Ferrari”, explicó al medio antes citado.

Brodsky detalló que esto “tiene consecuencias que merman el desarrollo del Museo, indudablemente. Una muestra de estas características eleva los estándares curatoriales y de gestión, fortalece redes de colaboración internacional, fomenta espacios para la investigación especializada y genera nuevas oportunidades de vinculación con públicos diversos”.

Añadió que “perder esta oportunidad es fragilizar la institución y poner en entredicho la credibilidad frente a un trabajo sostenido con pares”.

Duprat también compartió el descontento por la suspensión desde Argentina: “Es una exposición que despliega las diferentes facetas del universo de creación de uno de los artistas latinoamericanos más originales y de mayor proyección mundial. Así que la noticia de la suspensión nos dejó a todos bastante apenados y frustrados“.

La exposición era un trabajo colaborativo entre los museos nacionales de Bellas Artes de ambos países, en la que se presentaría “una versión de la que habíamos realizado con mucho éxito en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina en 2023”, precisó.

Esta contaba con un total de 160 obras prestadas por la familia y la fundación del artista. Entre ellas estaban piezas destacadas como “La civilización occidental y cristiana”, “Nosotros no sabíamos” o “Nunca más”.

Recorte en cultura

La suspensión de la actividad ocurre en medio de los recortes del 3% para cada ministerio que instruyó la cartera liderada por Jorge Quiroz, medida que también afectó al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

De acuerdo con un estudio del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), Culturas sufrirá una reducción del 9,8% de sus fondos durante 2026. Este ajuste es equivalente a alrededor de $51.750 millones y triplica el 3% proyectado originalmente por el Gobierno, siendo la mayor disminución entre todas las carteras.