ASUS lanza en Chile sus nuevas laptops con doble pantalla Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: Principales características

Este lunes, ASUS y su división de videojuegos ROG anunciaron la llegada a Chile de las nuevas Zenbook DUO y Zephyrus DUO, dos modelos que incorporan dos paneles OLED en un mismo dispositivo, apuntando tanto a usuarios enfocados en productividad como a gamers y creadores de contenido.

Los nuevos equipos buscan ampliar el espacio de trabajo disponible sin depender de monitores externos. Ambos integran un teclado desmontable, soporte tipo atril y distintos modos de uso que permiten adaptar la disposición de las pantallas según las necesidades del usuario o usuaria.

Principales características de la nueva generación

Diseño de doble pantalla OLED integrado en un único dispositivo.

Teclado desmontable con conexión física o inalámbrica.

Compatibilidad con distintos modos de uso para productividad, creación de contenido y gaming.

Procesadores Intel Core Ultra de última generación con capacidades de inteligencia artificial.

Modelos diferenciados para usuarios profesionales y para alto rendimiento en videojuegos.

ASUS Zenbook DUO (2026): productividad con dos pantallas OLED

La nueva Zenbook DUO está orientada a profesionales, estudiantes y creadores que requieren trabajar con múltiples aplicaciones simultáneamente. El equipo incorpora dos pantallas táctiles ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas, resolución 3K, tasa de refresco de 144 Hz y brillo máximo de 1.000 nits:

Dos pantallas OLED táctiles de 14 pulgadas.

Resolución 3K y tasa de refresco de 144 Hz.

Procesador Intel Core Ultra X9 Serie 3.

NPU de hasta 50 TOPS para tareas de IA.

Batería dual de 99 Wh.

ASUS señala que el equipo es un 5% más compacto que la generación anterior. Su chasis está fabricado en Ceraluminum, mientras que una nueva bisagra fue diseñada para soportar más de 40.000 ciclos de apertura y cierre.

En el apartado de rendimiento, la Zenbook DUO integra procesadores Intel Core Ultra X9 Serie 3 y una unidad de procesamiento neuronal capaz de alcanzar hasta 50 TOPS para tareas de inteligencia artificial. El equipo también incorpora un sistema de batería dual con una capacidad total de 99 Wh.

La experiencia se complementa con compatibilidad para ASUS Pen, teclado magnético desmontable y un sistema de seis parlantes integrado en el chasis.

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ROG Zephyrus DUO (2026): doble pantalla para gaming y creación de contenido

La nueva ROG Zephyrus DUO apunta al segmento de alto rendimiento. El equipo incorpora dos pantallas táctiles ROG Nebula HDR OLED de 16 pulgadas, resolución 3K y frecuencia de actualización de 120 Hz:

Dos pantallas OLED de 16 pulgadas.

Resolución 3K y frecuencia de 120 Hz.

Procesador Intel Core Ultra 9 386H.

GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 para portátiles.

64 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento SSD.

La pantalla principal cuenta con certificación VESA DisplayHDR True Black 1000, cobertura completa del espacio de color DCI-P3 y una precisión de color Delta E inferior a 1.

En su configuración anunciada para Chile, la laptop integra una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 con 24 GB de memoria GDDR7 y almacenamiento ampliable mediante una ranura M.2 adicional.

Para controlar las temperaturas, ASUS utiliza un sistema de refrigeración que combina cámara de vapor, metal líquido aplicado sobre el procesador y una capa de aislamiento de grafito diseñada para reducir la transferencia de calor hacia las pantallas.

El diseño incluye un chasis de aluminio mecanizado mediante CNC, teclado magnético desmontable y cinco modos de uso distintos, entre ellos un modo que permite utilizar ambas pantallas enfrentadas para presentaciones o experiencias multijugador.

Disponibilidad y precios