Presidente Kast por eventual tráfico de niños haitianos en Chile: “La denuncia es gravísima y requiere la máxima atención”

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la investigación que abrió la Fiscalía Nacional para indagar un presunto caso de tráfico de menores, luego de una serie de vuelos provenientes de Haití hacia Chile bajo la figura de “reunificación familiar”.

“La denuncia sobre el ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere la máxima atención”, afirmó el Mandatario.

Asimismo, aseguró que “vamos a poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”.

En ese contexto, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, detalló que el organismo presentó una acción judicial para que se investiguen los vuelos chárter que llegaron durante el año pasado con niños provenientes de Haití.

“Estamos muy preocupados respecto de su destino final y de cuál es su ubicación”, señaló.

Asimismo, recalcó que es importante que las distintas instituciones, como el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), “hagan un esfuerzo para poder ubicar a estos menores de edad que pudieron haber sido víctimas de diversos delitos en Chile”.

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¿Qué se sabe sobre el caso?

Según publicó Radio Biobío, un preinforme reservado de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que durante 2025 cientos de menores ingresaron al país acompañados por adultos cuya relación con ellos “no siempre fue verificada por las autoridades competentes”.

De acuerdo con el documento, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) no verificó la información autorreportada por los solicitantes de reunificación familiar. Además, se detectó una falta de coordinación entre el organismo, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez.

A ello se suma que el Sermig no contaba con protocolos para revisar certificados de nacimiento o antecedentes familiares, ni con mecanismos para cruzar bases de datos.

Cabe mencionar que, durante las visitas a terreno realizadas por el ente contralor, se detectaron casos de niños, niñas y adolescentes (NNA) que no pudieron ser ubicados.