¿Qué es Instagram Plus? Las funciones exclusivas que incluye la suscripción de Meta

Hace algunos días, se anunció Instagram Plus, la nueva suscripción de Meta para la popular red social.

El servicio incorpora herramientas exclusivas para personalizar la experiencia en la aplicación, obtener más información sobre las Stories y acceder a nuevas formas de interacción con amigos y seguidores.

La compañía explicó que Instagram seguirá siendo gratuito y que esta modalidad está pensada como una opción adicional para quienes buscan funciones premium dentro de la plataforma.

“Estos planes de suscripción ofrecen maneras más ricas de expresar y conectar en nuestras ‘apps’, y se van a añadir más funciones divertidas”, dijo la jefa de producto de Meta, Naomi Gleit, en referencia a la suscripción que también se incorporó a Facebook y WhatsApp.

¿Qué funciones incluye Instagram Plus?

Funciones para compartir e interactuar

Story Spotlight : Permite dar prioridad a las Stories entre amigos.

: Permite dar prioridad a las Stories entre amigos. Super Hearts: Añade corazones animados para reaccionar a historias.

Añade corazones animados para reaccionar a historias. Múltiples audiencias en Stories: Permite crear distintas listas de personas para compartir contenido.

Permite crear distintas listas de personas para compartir contenido. Story Extend: Extiende la duración de las Stories hasta 48 horas.

Más información sobre las Stories

Instagram Plus también incorpora herramientas para conocer mejor el alcance de las publicaciones:

Story Preview: Permite ver Stories de forma discreta.

Permite ver Stories de forma discreta. Información de revisualización: Muestra cuántas veces una historia fue vista nuevamente.

Muestra cuántas veces una historia fue vista nuevamente. Búsqueda en la lista de visualizadores: Facilita comprobar si una persona específica vio una Story.

Opciones de personalización

La suscripción también añade funciones para modificar la apariencia y organización del perfil:

Elegir un ícono personalizado para la aplicación.

para la aplicación. Cambiar la fuente de la biografía.

de la biografía. Fijar hasta seis publicaciones en el perfil.

en el perfil. Publicar directamente en el perfil o en Stories destacadas sin que aparezcan en el feed de los amigos.

Meta también anunció Facebook Plus y WhatsApp Plus

Instagram Plus forma parte de una estrategia más amplia de Meta, que también contempla planes de suscripción para Facebook y WhatsApp. Según explicó Naomi Gleit, estas iniciativas buscan ofrecer nuevas formas de expresión y conexión dentro de las aplicaciones de la compañía, además de futuros planes para creadores de contenido, empresas y usuarios de Meta AI.