El pasado fin de semana se dio a conocer una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés) que señalaba que la familia del presidente Sebastián Piñera y la del empresario Carlos Délano cerraron un acuerdo de compraventa del proyecto Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, en el denominado caso Pandora Papers.

La información, que fue publicada en un reportaje de Ciper y LaBot, detalló que la operación constaba de un contrato que establecía un pago en tres cuotas, donde la última tenía una cláusula que establecía que la zona donde se instalaría el proyecto Dominga no fuera declarada santuario de la naturaleza.

Durante esta jornada, el presidente Sebastián Piñera, negó tener participación en el caso de compraventa del proyecto minero y afirmó que “no hay ningún conflicto de interés“.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con uno de los autores del reportaje, el periodista de Ciper, Alberto Arellano, quien aclaró que esta investigación se realizó con más de 600 colaboradores. “Se trató de una filtración de 11,9 millones de documentos que compromete más información que en los Panama Papers, de 14 proveedores de sociedades offshore a nivel global. Estas ofrecen los servicios de crear sociedades de papel en distintas jurisdicciones de muy poca tributación y también impera el secreto de quienes son los beneficiarios de esas propiedades. Participamos más de 600 periodista de más 150 medios“, sostuvo.

El periodista fue claro en afirmar que este reportaje reveló una información que antes no se conocía: los términos de la compraventa de la Minera Dominga.

“La información nueva proviene de un contrato que no se conocía hasta el día de ayer, que se especifican términos de la compra y venta de la Minera Dominga. Ese contrato que no se conocía como tal, que viene firmado por las partes, tiene una cláusula donde se estipula que esta compraventa, que compromete un pago de 152 millones de dólares, va a estar divida en tres pagos. Es de diciembre del 2010 y la tercera cuota de este acuerdo está sujeta a condiciones, que la zona donde se va a instalar el proyecto Dominga no sea declarada santuario reserva natural o área de protección“, aseguró.

A pesar de que acudir a los paraísos fiscales no es ilegal en sí, Arellano señaló que sí existe un conflicto de interés a la hora de esta venta. “La utilización de paraísos fiscales no es ilegal, lo que uno haga con esa sociedad para mover flujos de capital, es otra materia que hay que examinar con lupa. En este reportaje no le estamos implicando un delito a la familia del presidente, si no que estamos revelando que los términos del contrato de la compraventa de la Minera Dominga, el cual es un conflicto de interés“, clarificó.

“Las evidencias indican que hay dos partes, la familia Piñera Morel, y Délano Méndez, y recordamos que el señor Délano es bastante cercano al presidente, eso es un hecho. Lo que dibuja el reportaje es que hay un conflicto de interés que está dado por una cláusula que compromete un tercer pago de 9,9 millones de dólares, a ejecutarse mientras esa zona no sea declarada como reserva“, agregó.

Respecto a la razón de porque no se investigó esta situación en su minuto, el periodista sostuvo que “no sabemos hasta qué punto la fiscalía, cuando hizo esta indagación, tuvo este mismo antecedente que estamos revelando a mano, para tomar la decisión que tomó”.

Sin embargo, una segunda parte del reportaje presentó otra arista sobre la participación del presidente Piñera. “Porque, aunque el presidente de la República dejó de participar en la gestión de sus negocios el 2009, aparecen documentos suyos enviados al proveedor de sociedad offshore con el cual trabajan en las Islas Vírgenes Británicas. Y la respuesta es que en ese minuto el señor Sebastián Piñera, que en ese minuto no era presidente, tenía una participación muy minoritaria, y por transparencia probablemente el proveedor de sociedad offshore, le solicitó esos documentos. Pero en la sociedad efectivamente figuran los hijos de presidente como beneficiarios”, planteó.

Por último, Arellano anticipó que en su investigación encontraron vínculos de este tipo de sociedades con otras fortunas chilenas, como la familia Luksic, Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet, y los controladores de la AFP Plan Vital.

“Pudimos identificar historias relevantes que nos permiten hacer conexiones con otras fortunas del país, porque los paraísos fiscales generalmente tienen que ver con el uno por ciento de la población que se mueve en ese nivel de activos y de bienes. Logramos identificar historias con la familia Luksic, otra que tiene que con Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet, y las sociedades que armó en Panamá. Viene una que tiene ver con una sociedad que por muchos años hasta, hace unos meses, era la controladora indirecta de la AFP Plan Vital“, concluyó.