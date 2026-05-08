La advertencia de Walker al Gobierno por los “decretos”: “No puede crearse ni modificar ningún tributo fuera de lo expresamente establecido por ley”

Siguen las repercusiones luego que se aprobara en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la idea de legislar la megarreforma presentada por el Presidente José Antonio Kast y que apunta a una reconstrucción económica del país.

Esto ocurre en medio de los duros cuestionamientos y advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a la propuesta, lo que también motivó que el Partido de la Gente (PDG) pusiera en duda su respaldo al proyecto.

En este sentido, el propio Presidente Kast sostuvo ayer jueves que “hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, no se pasan a llevar las facultades del parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos. Siempre y cuando no pasemos a llevar el poder legislativo y nunca encontraríamos algo así”.

“Pero hay situaciones donde el gobierno puede tomar ciertas determinaciones por decreto“, añadió.

En este sentido, el senador Matías Walker (Demócratas) expresó a través de su cuenta de X que “voy a apoyar todo lo que signifique reactivar la inversión y el empleo, pero el ministro Quiroz debe tener claro el principio de legalidad tributaria en un Estado de Derecho: no puede crearse ni modificar ningún tributo fuera de lo expresamente establecido por ley“.

Finalmente, recalcó que lo anterior es “un principio básico de un país democrático“.