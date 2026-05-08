El petróleo detrás del IPC: Gasolina subió 25% y el diésel casi 46% en abril aportando la mayor parte del alza

El IPC de abril estuvo marcado principalmente por los combustibles. De la variación mensual de 1,3%, un 0,97% fue únicamente por el alza en los precios de los combustibles para vehículos personales, convirtiendo al petróleo en el factor determinante de la inflación del mes.

La gasolina anotó un incremento mensual de 25,3% en abril, aportando 0,774 puntos porcentuales al IPC. Con eso, acumula un alza de 29,7% en lo que va de 2026, casi un tercio más cara que a comienzos de año.

En esa línea, el alza del diésel fue aún más fuerte, ya que subió 45,7% solo en abril y acumula un alza de 55,7% en el año. El gas licuado también se encareció, con un alza mensual de 5,8%.

El encarecimiento de los combustibles se transmitió rápidamente al transporte de pasajeros, los buses interurbanos subieron 18,6% en el mes, acumulando 10,5% en el año, mientras que el transporte de pasajeros por carretera registró un alza de 5,0%.

En conjunto, la división de transporte subió 8,0% en abril e incidió con 1,011 puntos porcentuales en el IPC, siendo la categoría de mayor impacto en el mes.

¿Cómo influyó la modificación del Mepco y el conflicto en Medio Oriente?

Entre sus medidas para reducir el gasto fiscal, el gobierno modificó el mecanismo Mepco, que históricamente había funcionado como un amortiguador entre los precios internacionales del petróleo y el bolsillo de los chilenos.

Al redefinir ese mecanismo para traspasar el alza de los combustibles directamente a los consumidores, el fisco ahorró aproximadamente US$928 millones en abril, según estimaciones de J.P. Morgan, pero trasladó ese costo a los hogares en un monto equivalente a cerca del 0,4% del consumo privado.

El conflicto en Medio Oriente llevó el precio del Brent a rondar los US$ 120 por barril y el WTI en torno a los US$ 110 durante la primera semana de mayo, antes de comenzar a ceder esta semana ante señales de una posible desescalada.