Revelan millonario recorte de 60% en principal subsidio habitacional para 2026: Región Metropolitana sería la más afectada por menos fondos

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) oficializó la distribución de los recursos destinados a los programas habitacionales para 2026, confirmando una reducción significativa en el financiamiento inicial para los sectores más vulnerables.

Según lo informado por Diario Financiero, se detalló que el presupuesto asignado al primer llamado de este 2026 del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) descendió a UF 6,3 millones, lo que representa una disminución del 60% en comparación con las UF 15,8 millones dispuestas en el primer proceso de 2025.

Este ajuste presupuestario se produce en medio de advertencias del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Según ha manifestado el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cerca del 97% de los recursos totales de la institución para el presente año ya se encuentran comprometidos para el pago de deudas y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, situación que ya se había proyectado durante la administración de Gabriel Boric.

En cuanto al recorte, la Región Metropolitana es la zona que registra la mayor contracción presupuestaria en el país, con una caída del 73,4% respecto al año anterior. En términos concretos, los fondos para la capital pasaron de UF 2,8 millones a UF 768 mil para este primer proceso.

Situación similar ocurre en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Biobío y Los Ríos, con bajas cercanas al 70%.

En tanto, el Programa de Integración Social y Territorial (DS19) experimentó un recorte del 20%, ajustándose desde las UF 13,4 millones en 2025 a UF 10,6 millones para el ciclo actual.