Caso de crucero: Epidemióloga de la OMS dice que el hantavirus “no se trata del próximo COVID”

La epidemióloga Maria Van Kerkhove, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), descartó que el hantavirus sea el nuevo COVID.

Durante una conferencia de prensa en Ginebra, la doctora abordó la situación luego de que tres personas a bordo del crucero MV Hondius, que transitaba por el Atlántico, murieran por hantavirus. Hasta el momento hay tres casos confirmados y cinco que están con sospecha.

“El virus Andes puede transmitirse de persona a persona en algunos casos. Así que, desde nuestro punto de vista y desde una perspectiva de salud pública, eso es lo que estamos asumiendo y estamos tratando de tomar el máximo nivel de precauciones, sopesando el riesgo”, explicó, según consigna CNN.

Y añadió que “no se trata del próximo COVID. Pero sí es una enfermedad infecciosa grave; es una enfermedad infecciosa en la que, si las personas se contagian —y los contagios no son comunes—, pueden morir”.

Van Kerkhove aseveró que las personas que aún se encuentran en el barco y la población en general podrían sentirse asustadas, y que “por eso, la información temprana y precisa es fundamental, así como saber cuál pudo haber sido realmente su nivel de exposición. Y la mayoría de las personas nunca estarán expuestas a esto”.