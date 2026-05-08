Música chilena generó ingresos por más de $ 33 mil millones en Spotify durante 2025

Spotify publicó una nueva edición de su informe anual Loud & Clear, un estudio diseñado para transparentar la economía de la industria y el flujo de regalías hacia los creadores de contenido.

De acuerdo con los datos entregados por la firma, la producción de autores chilenos generó más de $ 33.000 millones en ingresos solo dentro de esta aplicación durante el transcurso de 2025. Esta cifra equivale a aproximadamente US$ 36 millones y marca un incremento superior al 12% en comparación al periodo anterior.

El documento destaca que el volumen de pagos hacia el catálogo nacional se ha duplicado desde 2022, impulsado por una mayor profesionalización de los actores locales y la disminución de la piratería.

La distribución de estos recursos económicos revela una modificación en la estructura tradicional de la industria. Según detalla el reporte Loud & Clear, más del 55% de las regalías generadas en Chile corresponden a artistas o sellos independientes.

Este fenómeno convive con una fuerte internacionalización de la marca local: actualmente, más del 60% de los montos percibidos por músicos chilenos provienen de mercados extranjeros, con México, Argentina, Estados Unidos, España y Colombia como los principales focos de recaudación.

En términos de volumen de audiencia, los usuarios fuera de las fronteras nacionales superaron los 1.200 millones de reproducciones mensuales de canciones chilenas en el último periodo.