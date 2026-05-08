Nuevo golpe al bolsillo de los chilenos: Esto subirá la UF tras el alza de 1,3% del IPC en Abril

Un nuevo golpe al bolsillo de los chilenos se produjo este viernes tras el anuncio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) respecto a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 1,3% en abril de 2026, superando las expectativas del mercado.

Con este resultado, la inflación acumula 2,7% en lo que va del año y escala a 4,0% a doce meses, alejándose de la meta del Banco Central.

Pero dicho resultado también se traducirá en un alza de la Unidad de Fomento. Una unidad económica que se afecta de diversas maneras en el día a día de cientos de chilenos.

Por ejemplo, los planes de Isapre se cobran en UF; lo mismo pasa con algunos arriendos o compras de viviendas que se reajustan en dicha unidad de medida económica. También hay algunas colegiaturas que se cobran en UF. Pero no todo es malo, ya que también se ocupa dicha unidad para depósitos a plazo o pago de algunos sueldos.

Como sea, tras el anuncio del IPC, la UF subirá $523 de aquí a un mes, con lo que bordeará los $40.800,