Defensa de Joaquín Lavín León tras prisión preventiva: “Tenemos la firme convicción que se fabricó un delito sobre información parcial”

El abogado defensor de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacic, acusó que el tribunal “tenía resuelta desde el inicio” la medida cautelar en contra del exparlamentario.

Este viernes, Lavín León quedó en prisión preventiva luego de lo resuelto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El juez Daniel Urrutia dio por acreditados los delitos que imputan: fraude al fisco, uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

Posterior a la entrega de la medida, Bonacic afirmó que “esto es un tema que no está cerrado, nos queda una serie de recursos que se van a presentar”.

Además, cuestionó la resolución del magistrado y dijo: “Honestamente, por el tenor de la resolución, no me queda ninguna duda de que este es un tema que estaba hecho, lo tenía resuelto desde el inicio de esta audiencia”.

Consultado sobre lo señalado por el juez Urrutia sobre una red de corrupción, Bonacic respondió: “No sé cuál sería la red de corrupción, no entiendo cuál es la red de corrupción. Un diputado, que efectivamente hizo una aplicación para poder desarrollar contacto a nivel nacional para hacer encuestas sobre el proyecto de ley, ¿eso es la corrupción? No sé, yo creo que no”.

De todos modos, reiteró que “basta escuchar la resolución del tribunal; para mi juicio, muy humildemente, se da cuenta de que este es un asunto que estaba resuelto desde ni siquiera haber escuchado los antecedentes de descargo”.

Requerido por una eventual resolución política, el defensor dijo que desconoce si es o no de ese tipo.

“Lo único que yo hablo es sobre cosas objetivas. Esta defensa alegó durante más de cuatro horas; se le dio menos tiempo a la parte acusadora, se le dio menos tiempo en las réplicas que a la parte acusadora, no obstante que eran cuatro instituciones. Este abogado defensor es uno; no obstante todo eso, ni se hizo cargo, ni hay una gota, ni una palabra de reflexión respecto al documento de defensa”, sostuvo.

Finalmente, Bonacic afirmó que Lavín León “está muy tranquilo porque tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial. Yo podría definirlo como una especie de Frankenstein jurídico, porque se tomó pacto de una parte, se colocó con otra, se fue sumando para una historia, en lineal, la cual no se condice con la realidad”.