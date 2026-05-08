Cathy Barriga pide empatía tras dictamen de prisión preventiva para Joaquín Lavín Jr: “Han sido años difíciles, de manera injusta”

Con visible angustia y la voz entrecortada, Cathy Barriga, esposa del exdiputado Joaquín Lavín León, habló a la prensa a la salida del tribunal minutos después de que se decretara prisión preventiva para su cónyuge.

#CNNChileTarde | Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú: “Un poco de empatía (…) todo este proceso y el tiempo que se ha llevado nadie lo devuelve. Todo el daño que se ha hecho no lo puedo recuperar. Es un momento super triste sobretodo para mis hijos”. pic.twitter.com/ORiDHVhwBp — CNN Chile (@CNNChile) May 8, 2026

En una intervención que combinó emociones personales y críticas a los medios, la exalcaldesa pidió “un poquito de empatía” y cuestionó el tratamiento informativo de las investigaciones: “Cuando hay equidad y una comunicación certera, eso es informar. Lamentablemente siempre se dice lo que el querellante impone”.

La defensa del hijo y el cierre de una causa

Barriga también se refirió a una polémica anterior sobre el diagnóstico de autismo de su hijo menor: “Se informó que se había falsificado. ¿Ustedes saben que esa causa se cerró y no prosperó?” , lamentando que esa información no tuviera la misma difusión.

Sobre la situación judicial de su esposo, aseguró: “Yo confío y creo en su inocencia”. Al ser consultada si iría a visitarlo a la cárcel, evitó responder directamente: “Pero esa pregunta…” y desvió la conversación.

La exalcaldesa, quien también trabajó en televisión, afirmó que han sido “años difíciles, de manera injusta” y que las investigaciones afectan a toda la familia, especialmente a sus hijos.