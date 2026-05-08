Sernac alerta por riesgo de lesiones por falla en tapas de botellas marca Thermos: Son dos modelos con el problema

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) publicó una alerta de seguridad nacional debido a un desperfecto detectado en las tapas de determinados modelos de botellas de acero inoxidable para alimentos de la marca Thermos.

El aviso, remitido por la Importadora y Distribuidora KW SpA, identifica un riesgo crítico de eyección de componentes que podría afectar la integridad física de los usuarios.

Los productos involucrados corresponden a los modelos SK3000 Stainless King y SK3020 Food Jar, los cuales fueron distribuidos en el mercado nacional entre los años 2018 y 2026.

El organismo informó que las tapas de estas unidades carecen de una válvula liberadora de presión. Esta deficiencia técnica provoca que, si los alimentos permanecen en el contenedor por un tiempo superior al recomendado, se produzca una acumulación de gases por fermentación que puede disparar la tapa de forma violenta.

Respecto a los antecedentes internacionales, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (US CPSC) reportó que la empresa ha recibido 27 informes de personas afectadas. Estas incidencias incluyen “lesiones por impacto, laceraciones e incluso la pérdida permanente de la visión” producto del desprendimiento repentino de la pieza superior.

En el contexto local, la firma importadora cuantificó en 7.700 las unidades que presentan esta condición en el país. De ese total, 2.000 artículos ya están en manos de consumidores, 5.000 se encuentran en tránsito y 700 permanecen en bodegas de stock. No obstante, la entidad fiscalizadora precisó que los ejemplares con el defecto técnico corresponden únicamente a las importaciones realizadas entre 2018 y 2022, ya que los cargamentos posteriores incorporan el sistema de seguridad adecuado.

Hasta el momento, no se han registrado accidentes vinculados a este fallo en territorio chileno.