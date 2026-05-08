Vendimia Lastarria llega a Santiago este mayo con vinos premium, gastronomía y música en vivo

¿Qué panoramas se avecinan para mayo? Un evento ideal para los amantes del buen vino es visitar la primera edición de la Vendimia Lastarria, que se realizará en pleno centro de Santiago.

La jornada reunirá a más de 50 viñas provenientes de ocho de los principales valles vitivinícolas del país.

Cabe destacar que el evento cuenta con el respaldo y la participación de organizaciones como Comercio Justo, la Universidad Católica del Maule y el Museo de Cauquenes.

¿Qué ofrece la Vendimia Lastarria?

El área gastronómica ofrecerá degustaciones de vinos premium de 50 viñas, cervezas artesanales, maridajes y productos sellados para llevar.

En tanto, en el área Interactiva, los asistentes podrán recorrer una exposición sobre la industria vitivinícola, participar en conversatorios con expertos, asistir a presentaciones de enólogos y conocer los secretos de la fabricación del vino en nuestro país.

Además, el área de emprendimiento incluirá accesorios y productos relacionados con la cultura del vino, entre ellos artesanía, diseño regional y charcutería tradicional, además de otras sorpresas.

Por su parte, el área Escénica contará con secciones familiares AM a cargo de “DJ Shool” y diversos DJ sets de “Vinos & Vinilos, maridaje musical”, liderados por Void y The Loft, bajo la dirección del destacado artista Patricio Salinas. También habrá agrupaciones de música contemporánea y jazz de Núcleo de Estudio, dirigidas por el maestro Cristian Gálvez.

Otras actividades se desarrollarán de manera paralela, entre ellas los conversatorios Realidad de la Industria del Vino Chileno Hoy y Ciudades y Universidades por el Comercio Justo como agentes de cambio, que se realizarán en Casa O de Lastarria y contarán con la participación de importantes figuras del mundo académico y empresarial.

Estos encuentros tienen cupos limitados, por lo que quienes estén interesados en participar deben escribir cuanto antes al correo contacto@vendimialastarria.cl.

Coordenadas del evento

Fecha: viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026.

Lugar: explanada del Centro Cultural GAM.

Entradas: disponibles en Ticketplus.cl.