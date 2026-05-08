Científicos bautizan una avispa chilena con el nombre de David Attenborough en su cumpleaños número 100

(CNN) – Un equipo liderado por Gavin Broad, curador del Museo de Historia Natural de Londres, identificó una nueva avispa recolectada en la provincia de Valdivia, sur de Chile, y decidió nombrarla en honor al naturalista David Attenborough al cumplir 100 años.

El insecto, bautizado como Attenboroughnculus tau, permaneció sin clasificar en las colecciones del museo desde 1983. Broad explicó que “no es inusual que los especímenes pasen mucho tiempo en archivos antes de ser analizados”.

Un hallazgo que estaba pendiente desde 1983

El examen detallado reveló que no solo se trataba de una especie nueva, sino también de un género previamente no identificado, un rango taxonómico superior. “Tiene una combinación de características que significaba que no encajaría en ningún lado”, señaló Broad.

La avispa mide 3,5 milímetros y pertenece a una subfamilia nativa de Chile, Argentina, Australia y Nueva Guinea, un patrón de distribución que Broad atribuye a la fragmentación de Gondwana. “Estas pequeñas avispas se han aferrado a lo que solía ser Gondwana”, afirmó.

Broad, cuya vocación científica despertó con las series de Attenborough, destacó que nombrar un género en honor al naturalista es un gesto especial. Attenborough ya tiene más de 50 especies con su nombre y envió una nota de agradecimiento manuscrita.

El nombre de la especie “tau” alude a las marcas del abdomen en forma de T. La taxonomía, recordó Broad, es esencial para proteger la biodiversidad. El estudio se publicó en el Journal of Natural History.