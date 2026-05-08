“Chile no invierte nada, todos los países invierten 10 veces más”: José Maza critica dichos de Kast sobre investigación académica

El científico José Maza salió al paso este viernes de las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien durante una visita a Puerto Montt cuestionó los recursos públicos destinados a investigaciones académicas, asegurando que “terminan en un libro precioso, empastado, en la biblioteca” y no generan empleos.

Maza fue tajante: “Si el propósito de una investigación era dar trabajo y no dio, tienen que hacerle un sumario al tipo. Pero si el propósito era estudiar a los huilliches y lo logró, hay que aplaudirlo”.

Chile invierte “nada” en ciencia

El astrónomo sostuvo que el mandatario habló “a la rápida, sin pensar mucho”. Recordó que durante la dictadura existió el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POHJ), que generaba empleos precarios.

“Si queremos transformar a Chile en una especie de POHJ, que lo digan, pero no a costa de quitarle la plata a las investigaciones”, lanzó, según reportó Radio Biobío. Además, advirtió que Chile invierte “nada, nada” en comparación con otros países.

Sobre la auditoría anunciada a los académicos de la Universidad Austral tras el incidente con la ministra Ximena Lincolao, Maza calificó la medida como una “vendetta” que castiga a los profesores por la “estupidez” de los alumnos.

“Si se hace en todas las universidades, está bien, pero hacerlo solo en la UACh lo encuentro lamentable”, cerró.Título: José Maza critica dichos de Kast sobre investigación académica: “Chile no invierte nada, todos los países invierten 10 veces más”