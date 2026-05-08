Ministro del Trabajo anuncia conformación de Mesa de Reactivación Laboral: Entregará recomendaciones para disminuir desempleo

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, presentó los lineamientos de la Mesa de Reactivación Laboral.

La instancia estará formada principalmente por miembros del mundo académico, quienes tendrán un plazo de un mes para entregar un informe con recomendaciones para poder enfrentar el desempleo nacional.

Actualmente, la tasa de desempleo en Chile está en 8,3%. En ese sentido, el objetivo desde el Gobierno es disminuir dicha cifra con una serie de medidas, entre las que se encuentra la informada esta jornada.

El ministro, quien también será parte de la mesa de trabajo, comentó que “esta es una mesa técnica, hemos tomado la decisión de tener distintas voces, desde el mundo técnico”.

También dijo que se realizarán audiencias, donde se espera la participación de “los distintos sectores, como las pymes.

Rau comentó que habrá “foco en empleo femenino, que es el 50% del país y una tasa que ha llegado a 10%, que no podemos obviar más”.

“Sabemos que tenemos un desafío. Son 2,5 millones de trabajadores informales, que es un 26,5%. Si a eso le sumas los 925.000 desempleados, hay un tercio de la fuerza de trabajo que no está cotizando, entonces es un grupo muy importante porque sabemos la importancia de la seguridad social. Entonces, cuando hablamos de empleabilidad, también hablamos de formalización“, planteó.