Fiscalía tras prisión preventiva para Lavín León: “La sistematicidad de las conductas da cuenta de la gravedad de los hechos”

La fiscal regional Lorena Parra y la fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, lideraron la investigación que concluyó este viernes con la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez.

En una extensa audiencia de cuatro días, Parra valoró “el trabajo serio y en equipo” que permitió acreditar delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, cohecho, delitos electorales y tributarios.

“Una estructura de corrupción sistemática”

La fiscal Encina, quien estuvo a cargo de los alegatos, detalló que los ilícitos se cometieron en un período extenso, de aproximadamente 12 años, con maniobras reiteradas que generaron un perjuicio al Estado superior a los $220 millones.

“La sistematicidad de las conductas da cuenta de la gravedad de los hechos”, afirmó. Ambas fiscales se mostraron conformes con la decisión del tribunal, que acogió su solicitud al considerar que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

La investigación continúa abierta y las persecutoras anunciaron que solicitarán la ampliación del desafuero de Lavín por delitos electorales pendientes.