31 Minutos vuelve a los escenarios con gira nacional: Fechas en Puerto Montt, Temuco, Concepción, Iquique y más ciudades

31 Minutos volverá a recorrer Chile con Radio Guaripolo II, espectáculo que durante junio tendrá funciones en el sur, la zona centro y el norte del país.
La gira nacional contempla presentaciones en Puerto Montt, Temuco, Concepción, San Francisco de Mostazal, Iquique y Antofagasta.
El tour se realizará tras el reciente paso del proyecto chileno por México, donde reunió a cerca de 230 mil personas en el Zócalo de Ciudad de México durante una presentación gratuita por el Día del Niño y la Niña.
El montaje tiene como eje a Guaripolo y su estación radial, un espacio ficticio que opera de madrugada y desde donde el personaje realiza bromas, llamados y transmisiones.
En escena también aparecerán otros integrantes del universo de 31 Minutos, entre ellos Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Policarpo Avendaño y Patana.
Además de la estructura del montaje, la gira contempla canciones asociadas a distintas etapas del programa. En su reciente presentación en Ciudad de México, el grupo incluyó temas como Tangananica, Tanganana, Mi equilibrio espiritual y Bailan sin César, parte del repertorio que ha acompañado su paso desde la televisión hacia los escenarios.
Fechas de la gira nacional de 31 Minutos
12 de junio, 19:00 horas: Arena Puerto Montt, Puerto Montt.
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13 de junio, 19:00 horas: Gimnasio Olímpico UFRO, Temuco.
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14 de junio, 19:00 horas: Gimnasio Municipal, Concepción.
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20 de junio, 20:00 horas: Gran Arena Monticello, San Francisco de Mostazal.
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27 de junio, 19:00 horas: Casa del Deportista, Iquique.
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28 de junio, 19:00 horas: Gimnasio Sokol, Antofagasta.
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