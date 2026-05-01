31 Minutos marca un hito en México con concierto gratuito ante más de 230 mil personas

El fenómeno de 31 Minutos volvió a cruzar fronteras.

El programa chileno convertido en espectáculo musical reunió a más de 230 mil personas en el Zócalo de Ciudad de México, en un concierto gratuito realizado la noche del jueves 30 de abril como parte de las actividades por el Día del Niño en dicho país.

La cifra fue confirmada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien destacó la masiva convocatoria del show en la Plaza de la Constitución, uno de los espacios públicos más importantes de la capital mexicana.

“Más de 230 mil personas disfrutamos y cantamos en el Zócalo de la Ciudad de México con el show de marionetas más grande del mundo, 31 Minutos”, escribió la autoridad en sus redes sociales.

Más de 230 mil personas disfrutamos y cantamos en el Zócalo de la Ciudad de México con el show de marionetas más grande del mundo, 31 Minutos. ¡Vivan las infancias chilangas! pic.twitter.com/jqWlGuKNRh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 1, 2026

La presentación, en tanto, se realizó a las 19:00 horas local y fue de acceso liberado.

De acuerdo con la cartelera oficial de la Ciudad de México, el concierto fue anunciado como un “gran cierre para celebrar a las infancias” y formó parte de la programación cultural impulsada por el Gobierno capitalino.

Sobre el escenario estuvieron algunos de los personajes más reconocidos del universo creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano; entre ellos, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana Tufillo, Juanín Juan Harry y Calcetín con Rombos Man.

El show incluyó canciones emblemáticas del repertorio de la franquicia, como Mi muñeca me habló, Bailan sin César y Mi equilibrio espiritual.

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A través de su cuenta oficial en Instagram, 31 Minutos también hizo referencia al hito, compartiendo una publicación con imágenes del encuentro masivo: “Nos dicen que éramos 230.000 amigos anoche en el Zócalo, cantando, bailando, celebrando. Fuimos millones. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos con el ♥️ lleno”.