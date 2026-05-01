Restricción vehicular 2026: Revisa el calendario por dígito y qué vehículos deben cumplir la medida

Desde este viernes 1 de mayo comienza a regir la restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana, medida que se extenderá hasta el 31 de agosto como parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC).

La norma se aplicará de lunes a viernes, excepto festivos, entre las 07:30 y las 21:00 horas, en la provincia de Santiago y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

El calendario fue informado por autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el marco de las medidas para enfrentar el aumento de la contaminación durante el periodo otoño-invierno.

Calendario para vehículos con sello verde

Para automóviles, station wagons y similares con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, la restricción será de dos dígitos diarios, según el último número de la placa patente.

Lunes: 8 y 9

Martes: 0 y 1

Miércoles: 2 y 3

Jueves: 4 y 5

Viernes: 6 y 7

La misma medida aplica para motocicletas inscritas antes de 2010, de acuerdo con la información oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Calendario para vehículos sin sello verde

En el caso de automóviles, station wagons y similares sin sello verde, además de motocicletas anteriores a 2002, la restricción será de cuatro dígitos diarios fuera del anillo Américo Vespucio.

Lunes: 6, 7, 8 y 9

Martes: 0, 1, 2 y 3

Miércoles: 4, 5, 6 y 7

Jueves: 8, 9, 0 y 1

Viernes: 2, 3, 4 y 5

Dentro del anillo Américo Vespucio, los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta de circular durante el periodo y horario en que rige la restricción, independiente del último dígito de la patente.

¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular 2026?

La restricción vehicular afecta a vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011. También incluye a motocicletas inscritas antes de 2010.

Para los vehículos sin sello verde y motocicletas anteriores a 2002, la medida establece restricciones más amplias, además de la prohibición de circular dentro del anillo Américo Vespucio.

Según el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la restricción se aplica en la provincia de Santiago y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Medidas del Plan de Gestión de Episodios Críticos

La restricción vehicular forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos, que se activa cada año durante los meses de mayor concentración de contaminantes en la Región Metropolitana.

El plan también contempla la prohibición de quemas agrícolas, la restricción al uso de calefactores residenciales a leña y la paralización de fuentes fijas en jornadas de preemergencia o emergencia ambiental.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los planes de descontaminación han permitido reducir en un 75% el material particulado fino MP2,5 en la Región Metropolitana desde comienzos de la década de 1990.