Renuncia seremi de Bienes Nacionales en Tarapacá: Salidas regionales llegan a 19 en el gobierno de José Antonio Kast

El seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, Diego Muñoz Urbina, presentó su renuncia al cargo, en una nueva salida de autoridades regionales durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La información fue confirmada este viernes por el Ministerio de Bienes Nacionales, que comunicó que la dimisión se produjo por motivos personales y comenzó a regir desde esta misma jornada.

La salida ocurre a 34 días de su nombramiento y eleva a 19 el número de renuncias, remociones o designaciones desistidas de seremis desde la instalación del actual Gobierno, el pasado 11 de marzo.

Según antecedentes recabados por medios locales como Vilas Radio, la ahora exautoridad argumentó motivos personales para dejar sus funciones.

19 salidas recientes

La administración de Kast ha enfrentado una serie de cambios en cargos regionales durante sus primeras semanas, lo que ha generado cuestionamientos por la instalación del Ejecutivo en distintas zonas del país.

Entre los casos anteriores destacan los fallidos nombramientos en la Seremi de las Culturas de la Región Metropolitana, primero con Gustavo Baehr y luego con Renato Munster.

También figura la salida del seremi de Energía en La Araucanía, quien fue removido luego de no presentarse a su oficina ni contestar el teléfono, de acuerdo con antecedentes publicados previamente.

Por ahora, el Ministerio de Bienes Nacionales no ha informado quién asumirá en reemplazo de Muñoz Urbina en Tarapacá.