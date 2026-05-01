Gobierno descarta caducar concesión de Enel tras informe de la SEC por cortes de luz de 2024

El Ministerio de Energía descartó caducar la concesión de Enel en la Región Metropolitana, tras revisar un informe técnico de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sobre el desempeño de la empresa.

La decisión pone fin al proceso administrativo iniciado en agosto de 2024, luego de los prolongados cortes de suministro eléctrico que afectaron a miles de clientes en Santiago tras un sistema frontal.

Informe apuntó que Enel mantuvo sus estándares de desempeño

Según informó la cartera, el pasado 13 de abril solicitó a la SEC antecedentes sobre la operación de la distribuidora. El organismo remitió un informe el 29 de abril, elaborado a partir de datos del período 2019-2025.

El análisis consideró indicadores de calidad de suministro, calidad comercial y calidad de producto. De acuerdo con el informe citado por Energía, Enel mantuvo sus estándares de desempeño dentro de lo exigido por la normativa vigente durante todo el período revisado.

Con esos antecedentes, el ministerio realizó una evaluación jurídica y concluyó que no se configura una causal para revocar la concesión. “La empresa cumple con los estándares exigidos por la ley para mantenerla”, señaló la cartera.

El proceso se originó tras los apagones registrados en agosto de 2024, cuando un sistema frontal provocó daños en la infraestructura eléctrica y dejó a numerosos usuarios sin suministro durante varios días.

Desde Energía recordaron que, además de las multas aplicadas por la SEC, existe un proceso judicial en curso asociado a esos hechos. Sin embargo, precisaron que el eventual resultado de esa reclamación no modifica la conclusión sobre la caducidad.

La cartera, encabezada por Ximena Rincón, sostuvo que el informe técnico permite establecer que no se cumplen las condiciones legales para quitar la concesión a la empresa.