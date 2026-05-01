Denuncia por olor a marihuana termina con hallazgo de 57 plantas de cannabis en Puente Alto

Carabineros detuvo a un hombre en Puente Alto luego de encontrar 57 plantas de cannabis y un automóvil con encargo por robo al interior de una vivienda ubicada en un sector residencial de la comuna.

El sujeto quedó a disposición de la justicia por delitos asociados a la Ley 20.000 y por receptación, debido al vehículo hallado en el inmueble.

El hallazgo se produjo durante un procedimiento iniciado por denuncias de vecinos, quienes alertaron a la policía por un fuerte olor a marihuana proveniente desde el domicilio.

Al revisar el inmueble, funcionarios constataron que las plantas de cannabis sativa estaban en proceso de crecimiento.

El operativo también permitió recuperar un vehículo marca Infiniti que mantenía encargo vigente por robo con intimidación. Según los antecedentes policiales, el automóvil había sido sustraído el 2 de marzo en la comuna de La Granja.

Cuando el personal policial llegó a la vivienda, en el lugar había al menos tres personas. De acuerdo con Carabineros, los sujetos intentaron escapar luego de que los funcionarios solicitaran sus identidades.

El mayor Iván Donoso, de la 38ª Comisaría de Puente Alto, explicó que los sujetos salieron arrancando por la zona del techo y destacó que vecinos del sector colaboraron entregando información sobre la huida.

La detención se concretó luego de que uno de los residentes retuviera a una de las personas que estaba al interior del domicilio, quien posteriormente fue identificado como un ciudadano colombiano con situación migratoria regular y sin antecedentes penales, según informó la institución.