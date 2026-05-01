Cadem: Solo un 8% cree que el Estado está en una “situación fiscal crítica” y el 63% cree que hay recursos para compromisos económicos

La última medición de la encuesta Plaza Pública (Cadem) abordó la visión de la ciudadanía frente a las finanzas públicas chilenas.
Según el estudio, el 63% de los participantes opina que el Estado “tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos, aunque esté más ajustado”, lo que marca un alza de 20 puntos porcentuales frente al 43% obtenido el 24 de marzo.
En contraste, solo un 8% de los consultados cree que el país “está enfrentando una situación fiscal crítica”, una caída de 25 puntos respecto a la medición del mes anterior, donde dicha opción alcanzaba el 33%.
Respecto a la gestión del presupuesto, el informe indica que un 27% de la muestra considera que el Estado posee escasos fondos y “debe priorizar mucho el gasto”.
Esta cifra se incrementó levemente desde el 22% reportado en marzo. Por su parte, el segmento de la población que no entrega una respuesta definitiva se mantuvo estable en un 2%.
#Cadem Respecto a la situación económica, 63% (+20pts) cree que el Estado tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos y sólo 8% (-25pts) que el Estado está enfrentado una situación fiscal crítica.#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/Qp8js2Jfjb
— Cadem_cl (@Cadem_cl) April 30, 2026
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