Cadem: Solo un 8% cree que el Estado está en una “situación fiscal crítica” y el 63% cree que hay recursos para compromisos económicos

La última medición de la encuesta Plaza Pública (Cadem) abordó la visión de la ciudadanía frente a las finanzas públicas chilenas.

Según el estudio, el 63% de los participantes opina que el Estado “tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos, aunque esté más ajustado”, lo que marca un alza de 20 puntos porcentuales frente al 43% obtenido el 24 de marzo.

En contraste, solo un 8% de los consultados cree que el país “está enfrentando una situación fiscal crítica”, una caída de 25 puntos respecto a la medición del mes anterior, donde dicha opción alcanzaba el 33%.

Respecto a la gestión del presupuesto, el informe indica que un 27% de la muestra considera que el Estado posee escasos fondos y “debe priorizar mucho el gasto”.

Esta cifra se incrementó levemente desde el 22% reportado en marzo. Por su parte, el segmento de la población que no entrega una respuesta definitiva se mantuvo estable en un 2%.