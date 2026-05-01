Nuevas reglas migratorias en Estados Unidos: Qué cambia para residencias, permisos y visas

Esta semana, el Gobierno de Estados Unidos anunció dos medidas que endurecen los trámites de inmigración:

Una pausa temporal a las decisiones sobre solicitudes como residencia, permisos de trabajo, renovación de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Un nuevo requisito para los solicitantes de visas de no inmigrante: decir expresamente que no temen persecución en su país de origen.

La primera medida, la pausa temporal, pretende “garantizar que las aprobaciones cumplan con nuevas verificaciones de seguridad”, según una fuente familiarizada con la situación.

En una declaración a CNN, el portavoz de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Zach Kahler, dijo que la agencia “ha implementado nuevas verificaciones de seguridad para fortalecer la evaluación y el filtrado de los solicitantes mediante un acceso ampliado a bases de datos federales de antecedentes penales”.

Jaime Barrón, abogado de inmigración, dijo a CNN que es probable que algunos solicitantes sean citados de nuevo a trámites como huellas biométricas, pero que los detalles de los siguientes pasos no han sido dados a conocer.

La segunda medida establece que los solicitantes de visas de no inmigrante para Estados Unidos tendrán que afirmar que no temen persecución en sus países de origen. La norma se aplica a quienes solicitan visas de no inmigrante, que incluyen las de turistas, estudiantes y trabajadores temporales.

La directiva del Departamento de Estado instruye a los funcionarios consulares a hacer dos preguntas a los solicitantes de visas de no inmigrante: “¿Ha experimentado daño o maltrato en su país de nacionalidad o última residencia habitual?” y “¿Teme sufrir daño o maltrato al regresar a su país natal o de residencia permanente?”

“Los solicitantes de visa deben responder verbalmente con un ‘no’ a ambas preguntas para que el funcionario consular continúe con la emisión de la visa”, instruía el cable diplomático revisado por CNN.

“Están tratando de documentar y prevenir que lleguen personas a Estados Unidos a solicitar asilo político”, explicó Barrón a CNN, quien añadió que la intención es documentar lo que llaman “miedo creíble”.

Explicó que si una persona declara que no teme ser perseguida en su país al solicitar su visa, pero llega a EE.UU. y solicita asilo político, el Gobierno tendría facilidad para negarle el proceso gracias a su declaración anterior.

“Lo pueden acusar de fraude de visa o de no calificar para asilo. Es una espada de doble filo para todo solicitante”, dijo Barrón.

El abogado enfatizó también que lo que un solicitante publica en sus redes sociales podría ser motivo para negar una solicitud de inmigración.

“El Gobierno tiene una discreción inapelable de a quién le otorgan una visa, sobre todo de turista. Lo que están haciendo es pedir que hagan públicas sus redes sociales para indagar en ellas por medio de inteligencia artificial, para ver si encuentran algo que crean que crea conflicto”, explicó.

Dio como ejemplos fotografías con sustancias controladas o armas, pero también evidencia de participación en alguna protesta propalestina. “Todo eso puede ser usado en contra del individuo para que no llegue a Estados Unidos”, dijo.