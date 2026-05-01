Gratificación legal: Cuándo corresponde su pago y qué empresas están obligadas

La gratificación legal es un beneficio laboral que permite a los trabajadores recibir parte de las utilidades generadas por una empresa, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo (DT), este pago corresponde cuando el empleador pertenece a un establecimiento minero, industrial, comercial, agrícola o de otra índole similar. También aplica para cooperativas.

Además, la empresa debe tener fines de lucro, estar obligada a llevar libros de contabilidad y haber obtenido utilidades líquidas durante el respectivo ejercicio comercial anual.

La utilidad líquida corresponde a la ganancia determinada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para efectos del Impuesto a la Renta, descontando el 10% del capital propio de la empresa.

La normativa también establece que el empleador no puede descontar pérdidas de años anteriores para calcular las utilidades del período actual.

El Código del Trabajo contempla dos modalidades para pagar la gratificación legal. La primera es repartir al menos el 30% de las utilidades líquidas entre los trabajadores, de forma proporcional a sus remuneraciones.

La segunda opción permite pagar a cada trabajador un monto equivalente al 25% de su remuneración mensual, ya sea una vez al año o mediante anticipos mensuales.

En este último caso, la gratificación anual tiene un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales, según la legislación laboral.