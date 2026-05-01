José Antonio Kast advierte “emergencia laboral” en el Día del Trabajador y cuestiona marcha de la CUT

El Presidente José Antonio Kast afirmó que Chile enfrenta “una emergencia laboral”, durante su intervención en un acto por el Día del Trabajador.

El Mandatario centró su mensaje en la situación del empleo y defendió la necesidad de impulsar medidas de reactivación económica, con especial foco en las pequeñas y medianas empresas.

“El empleo es lejos la mejor política pública que uno puede llevar adelante, porque dignifica a la persona”, sostuvo Kast, al plantear que la generación de puestos de trabajo será uno de los ejes prioritarios de su gobierno.

En esa línea, aseguró que su administración seguirá avanzando en iniciativas orientadas a fortalecer la economía y ampliar las oportunidades laborales. “Vamos a impulsar medidas concretas para reactivar la economía y generar más oportunidades laborales”, afirmó.

El jefe de Estado también abordó la movilización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), instancia frente a la cual marcó distancia respecto del enfoque de la jornada.

“No sacamos nada con marchas si no somos capaces de generar empleo real”, señaló, junto con insistir en que el país requiere acuerdos y soluciones concretas antes que confrontaciones.

Kast sostuvo que el foco debe estar puesto en el crecimiento, el empleo formal y el apoyo a quienes generan puestos de trabajo. “Vamos a seguir trabajando por las pymes, por quienes generan empleo, porque ahí está la clave para salir adelante”, indicó.