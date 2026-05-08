Avanza en la Cámara Baja proyecto que prohíbe subcontratar call centers que funcionen en el extranjero

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el proyecto sobre prohibición de subcontratar call centers que funcionen en el extranjero.

La iniciativa, que fue despachada al Senado para su segundo trámite, fue presentada por una moción del diputado Gonzalo Winter (FA). Y si bien llegó a la Sala con informe negativo de la Comisión de Economía, los parlamentarios la aprobaron y despacharon.

El texto busca imponer una sanción de 1.000 UF a las empresas que subcontraten estos servicios operados fuera del territorio nacional.

Esto ocurrirá “ya sea para contactar o ser contactados con terceros, por vía telefónica, medios telemáticos, aplicaciones digitales o cualquier otro medio electrónico, para la atención, información o asesoramiento comercial o administrativo, venta o promoción de productos, servicios o recepción de reclamos”.

Así, el objetivo es “prevenir estafas internacionales realizadas mediante llamados telefónicos, así como proteger y fomentar el empleo local de teleoperadores”.

En medio del debate parlamentario, Jorge Díaz (DC) y Gonzalo Winter criticaron el mal uso que se hace de llamadas desde call centers para spam o estafas desde el extranjero.

Por otro lado, los diputados Luis Sánchez (Republicano) y Luis Pardo (RN) advirtieron que el proyecto atenta contra la dinamización de la economía.