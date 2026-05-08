Jorge Díaz advierte al Gobierno por ley de reconstrucción: “No opten por la vía de decretos”

El diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, cuestionó la posibilidad de que el Gobierno avance por la vía de decretos si la Ley de Reconstrucción no logra respaldo suficiente en el Congreso, y advirtió que ese camino “le hace mal a la democracia”.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario abordó el estado de las conversaciones entre la DC y el Ejecutivo, luego de que su bancada rechazara la idea de legislar el proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Qué dijo Jorge Díaz sobre la opción de avanzar por decretos?

Consultado por las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien planteó que el Gobierno podría recurrir a decretos si el proyecto no prospera, Díaz afirmó que esa alternativa “no parece la más sabia”.

“Cada vez que tenemos una separación de poderes del Estado, estos se deben respetar y la discusión se debe dar en un espacio legislativo, nos guste o no nos guste, nos incomode o no”, señaló.

En esa línea, sostuvo que tanto el Presidente como los parlamentarios cuentan con una validación democrática para incidir en decisiones relevantes para el país. “Yo espero que el Gobierno no opte por la vía de decretos, porque eso le hace mal a la democracia”, afirmó.

El diputado agregó que avanzar sin discusión legislativa impediría “un ejercicio democrático y legítimo” sobre una iniciativa que, a su juicio, puede transformarse en una reforma profunda del Estado chileno.

“Si eso se concreta, evidentemente que sí”, respondió al ser consultado por si esa vía podría afectar los diálogos con el Gobierno. “Yo creo que eso sería un límite bastante rojo que se transgrede y que no sería sano para nadie”, añadió.