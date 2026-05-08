Fisco deberá pagar $90 millones a carabinera lesionada en choque entre carro policial y bus del Transantiago

El 11° Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $90 millones a una funcionaria de Carabineros que resultó gravemente lesionada en un choque entre un carro policial y un bus ocurrido en marzo de 2020, en el sector de la rotonda Grecia.

La sentencia, dictada por el juez Patricio Hernández Jara, acogió parcialmente una demanda de indemnización de perjuicios presentada por la funcionaria, quien sufrió graves lesiones tras la colisión entre un vehículo institucional de Carabineros y un bus del sistema Transantiago.

El accidente ocurrió el 8 de marzo de 2020, cuando la carabinera se trasladaba junto a otros funcionarios en un vehículo institucional rumbo a un servicio extraordinario vinculado a una marcha por el Día de la Mujer.

Fisco deberá indemnizar a carabinera por choque en rotonda Grecia

De acuerdo con el fallo, el carro policial colisionó con un bus en la intersección de la caletera de avenida Américo Vespucio con avenida Grecia, en Santiago.

El tribunal estableció que el conductor del vehículo institucional, al aproximarse a una intersección con semáforos apagados, “omitió el deber de cuidado” y no respetó el derecho preferente de paso del bus que circulaba por la vía transversal.

Según la resolución, dicha infracción a la Ley de Tránsito fue la causa principal del accidente y configuró una falta de servicio de Carabineros por el funcionamiento deficiente del órgano policial en sus estándares de seguridad vial.

“El servicio de Carabineros de Chile falló en su deber de garantizar que los medios de transporte utilizados para su personal cumplan con condiciones mínimas de seguridad”, señaló el fallo.

La resolución también consideró que la funcionaria viajaba en la parte trasera del vehículo institucional y que, según la demanda, esa zona carecía de elementos de sujeción para los pasajeros. Para el tribunal, la gravedad de las lesiones permitió presumir que no existían medidas suficientes para mitigar el impacto.

Las lesiones sufridas por la funcionaria de Carabineros

Tras el accidente, la carabinera fue trasladada al Hospital de Carabineros en estado grave. La sentencia detalla que fue sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas y que sufrió, entre otras lesiones, fractura inestable de pelvis, fractura expuesta de tobillo izquierdo, pérdida del riñón izquierdo, colostomía provisoria y secuelas físicas y psicológicas.

El fallo también consignó que la funcionaria presentó dolor neuropático crónico, trastorno de la marcha y afectación psicológica asociada al accidente.

En su análisis, el tribunal concluyó que el daño moral era de “máxima entidad”, considerando las cirugías, la pérdida de un órgano vital, las secuelas permanentes y el impacto en su proyecto de vida profesional.

“Las múltiples intervenciones quirúrgicas, la pérdida de un órgano vital en una mujer joven, entre otras secuelas, y la destrucción de su vocación profesional configuran un daño moral de la máxima entidad”, sostuvo la sentencia.

Tribunal estableció falta de servicio de Carabineros

Con esos antecedentes, el 11° Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar $90 millones por concepto de daño moral, suma que deberá reajustarse conforme a la variación del IPC desde que la sentencia quede ejecutoriada.

La resolución rechazó las defensas del Fisco, que había alegado ausencia de falta de servicio y falta de responsabilidad en los hechos. Además, estableció que cada parte deberá pagar sus costas.

El tribunal ordenó consultar la sentencia si no se presenta apelación, antes de su eventual archivo.