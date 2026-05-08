“Chile ya zanjó esta materia”: Ministra de la Mujer aborda ley de aborto en tres causales y dice que no habrá cambios

La ministra de la Mujer, Judith Marín, descartó que el Gobierno vaya a realizar modificaciones a la ley de aborto en tres causales.

La ley 21.030, que fue promulgada en 2017, permite la interrupción voluntaria del embarazo solo bajo tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.

En entrevista con el Diario de Cooperativa, la autoridad abordó la normativa luego de ser consultada sobre eventuales cambios o innovaciones a esta.

Sin embargo, afirmó que eso “ya está legislado”.

“Chile ya tuvo una discusión al respecto; los parlamentarios de la época también discutieron al respecto, emitieron su opinión y así también Chile ya zanjó esta materia”, dijo Marín al citado medio.

En esa línea, planteó que ya hay una legislación sobre el aborto “y, en ese sentido, lo entendemos. Estamos enfocados en avanzar en las prioridades que nos hemos trazado: empleo, prevención de la violencia contra las mujeres y también en el ámbito social”.

Cuando se le consultó sobre el aborto sin causales, la ministra respondió que la prioridad es llevar adelante la agenda del Gobierno.