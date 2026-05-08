Corte Suprema paraliza proyecto de parcelas en Puerto Varas y otorga 60 días para regularizar obras

La Corte Suprema dictó un fallo que ordena la paralización inmediata de las obras en el condominio Landhaus Los Colonos, situado en la comuna de Puerto Varas, tras ratificar que el proyecto se ejecutaba como un loteo residencial sin cumplir con la normativa urbana vigente.

Según lo informado por LUN, la resolución judicial establece un plazo de 60 días para que las empresas responsables regularicen las infracciones detectadas por las autoridades, situación que mantiene en incertidumbre a más de 60 propietarios que ya habían adquirido terrenos en el lugar.

La controversia legal se remonta al año 2022, cuando la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Puerto Varas decretó la detención de los trabajos luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitara intervenir al constatar la falta de permisos pertinentes. Según los antecedentes del caso, el predio de 113 hectáreas —donde antiguamente funcionaba una lechería— se comercializaba bajo la figura de subdivisión de predios agrícolas autorizada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). No obstante, la justicia determinó que la magnitud de las obras excedía las excepciones para construir en suelo rural.

Las firmas involucradas, Agrícola y Ganadera Aitué y Constructora Tres Puentes, intentaron revertir la medida ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y luego ante el máximo tribunal del país, sin éxito.

El dictamen de la Corte Suprema subraya que las faenas se realizaban “sin haber solicitado los permisos e informes que la ley exige”. El proyecto contemplaba la creación de 200 parcelas con valores desde las 2.250 Unidades de Fomento (UF), ofreciendo infraestructura urbana como energía eléctrica soterrada, red de agua, caminos asfaltados, fibra óptica y canchas de tenis.