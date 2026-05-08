Ministros de Ciencia y Relaciones Exteriores viajaron a EE. UU. para reunirse con ejecutivos de NVIDIA y Google en Silicon Valley

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se reunieron con ejecutivos de NVIDIA y Google en Silicon Valley.

Las autoridades viajaron hasta Estados Unidos para “promover las oportunidades de Chile para las compañías del sector tecnológico e impulsar la inversión en Chile y el desarrollo de capital humano”.

El canciller sostuvo que “la idea de este viaje a Silicon Valley es invitar a las empresas más grandes del mundo a invertir en Chile. El propósito es convertir a nuestro país en un hub tecnológico regional. Estamos buscando que elijan Chile”.

El canciller Francisco Pérez Mackenna y la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, sostuvieron reuniones en Silicon Valley con empresas tecnológicas y estudiantes chilenos de la Universidad de Stanford para impulsar inversión, IA y desarrollo de capital humano en Chile.🇨🇱🇺🇸 pic.twitter.com/T8utfGuxiT — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) May 6, 2026

Mientras que Lincolao sostuvo: “Estamos en el corazón de la actividad tecnológica mundial. Queremos que elijan a Chile porque tenemos los recursos, las personas y el potencial para liderar la revolución de la inteligencia artificial en la región”.

Los encuentros ocurrieron en el marco del programa Choose Chile (Elige Chile), el cual tiene como objetivo “atraer inversión y talento hacia sectores clave de la economía local por medio de la generación de compromisos de inversión en sectores estratégicos como tecnología, energía, minería e industria; la presentación de ventajas competitivas de Chile; el fortalecimiento de relaciones con empresas líderes en distintos sectores; y la identificación de oportunidades de coinversión público-privada y transferencia tecnológica hacia Chile”.

Canciller y ministra de Ciencias se reunieron con ejecutivos de NVIDIA y Google

La primera cita fue con ejecutivos de NVIDIA, donde se abordaron temas como la aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial, las capacidades para su uso en Chile y la “importancia de la IA para impulsar el crecimiento, la seguridad y el desarrollo del talento y capital humano”.

Posteriormente, Lincolao y Pérez Mackenna visitaron el Cloud Space de Google y se reunieron con representantes de la empresa.

Junto a ellos, “analizaron las oportunidades de desarrollo de la inteligencia artificial y su aplicación en beneficios directos para las personas en áreas desde la salud hasta la educación, el desarrollo de infraestructura digital y el potencial de la innovación de las empresas tecnológicas en Chile”, detalló la Cancillería.

Asimismo, los ministros hicieron un recorrido por las instalaciones de Apple en California.

Adicionalmente, se reunieron con líderes de dos empresas volcadas a la inteligencia artificial: OpenAI —compañía matriz de ChatGPT— y Salesforce, que ya tiene presencia en Chile.

“Nos vamos muy contentos porque Chile se puede consolidar como un hub digital en la región, un polo de innovación que impulse cambios hacia un futuro más próspero, con una matriz productiva más sofisticada y que ello genere beneficios concretos para las personas. Es una tarea de largo aliento, pero seguiremos trabajando para que así ocurra”, expresó el canciller.

Por su parte, la ministra de Ciencia señaló que “estamos viviendo una transformación tecnológica profunda a nivel global, y Chile no puede quedarse atrás. Esta gira nos ha permitido abrir conversaciones estratégicas con empresas líderes en inteligencia artificial, innovación y desarrollo tecnológico, para posicionar a nuestro país como un actor relevante en la economía del conocimiento”.