Columna de Álvaro Román: Cuando el empleo se vuelve ideología

El gobierno calificó la inversión en investigación como “plata mal gastada” porque no genera empleo. A saber, si es real que haya algún proyecto de 500 millones de pesos cuyo único resultado haya sido un libro en una biblioteca. Y si lo fuese, ¿es un caso entre pocos o es la realidad mayoritaria de la investigación en Chile? Sería interesante despejar si el presidente plantea un debate sobre invenciones y anécdotas, pero es más preocupante la coherencia que plantea esta afirmación.

Unos días antes este gobierno afirmó con optimismo y esperanza que la única política social debe ser el empleo. Esto es negar la función pública. Y es preocupante que esa negación sea gobierno, pues los servicios que presta el Estado no se miden desde su rentabilidad, sino desde su relevancia para que la sociedad progrese. El rol del Estado no es ser una empresa más, sino posibilitar lo que el mercado no logra hacer. Si llevamos este argumento, la salud pública tampoco genera empleo. La educación tampoco. Son funciones públicas que prestan servicios indispensables. ¿A cuánto estamos de que se proponga que invertir en salud y educación es malgastar plata?

Supongamos que el pleno empleo resuelve la necesidad de la función pública: nuestros salarios serán suficientes para comprar la educación, la salud y cualquier otra cosa, haciendo innecesario que el Estado malgaste plata salvo en incentivar más empleo. Pero, ¿qué calidad tendrá ese empleo? Sin investigación no hay innovación y la economía se estanca en los mismos sectores, con los mismos empleos y los mismos salarios. Alcanzar pleno empleo sin conocimiento acumulado es una promesa de continuar tal como estamos, no una propuesta de crecimiento, mucho menos de desarrollo.

Si la única política social es el empleo, entonces el Estado se reduce a una bolsa de trabajo. Pensar solo en el empleo directo e inmediato nos impide pensar en lo que hacemos, si lo hacemos bien o mal, en lo que queremos ser. La investigación es parte fundamental de este ejercicio: pensar.

Álvaro Román

Académico del Instituto de Ciencias Sociales

Universidad de O’Higgins