Gerente compró boleto de lotería ganador de US$12,8 millones y desató disputa legal en Estados Unidos

Un gerente de una tienda en Estados Unidos quedó en el centro de una inusual disputa legal por un boleto ganador de lotería de US$12,8 millones, luego de comprar tickets que habían sido impresos en el local y dejados sin pagar por una clienta.

El caso ocurrió en Scottsdale, Arizona, y enfrenta a la cadena Circle K con Robert Gawlitza, gerente del local donde se emitió el boleto ganador del juego The Pick.

Según la demanda presentada ante el Tribunal Superior del condado de Maricopa, una clienta pidió imprimir boletos por US$85, pero solo pagó US$60. Los tickets restantes quedaron en el mesón de la tienda y uno de ellos coincidió con los seis números ganadores del sorteo.

Disputa legal por boleto ganador de lotería en Estados Unidos

De acuerdo con los antecedentes judiciales recogidos por medios locales, al día siguiente Gawlitza habría descubierto que uno de los boletos abandonados correspondía al premio mayor de US$12,8 millones.

Tras eso, el gerente marcó su salida del turno, se quitó la ropa de trabajo y volvió al local como cliente para comprar los boletos pendientes por US$10.

Luego, Gawlitza firmó el boleto ganador con su nombre, lo que abrió el conflicto con Circle K. La empresa pidió a la justicia determinar quién tiene derecho a reclamar el premio y solicitó que el ticket permanezca retenido mientras se resuelve el caso.

El punto central de la disputa será establecer qué sabía exactamente el trabajador cuando compró los boletos y si utilizó información obtenida por su cargo para quedarse con el premio de lotería.

Circle K pide definir quién puede cobrar el premio

La situación también enfrenta una presión adicional: según las reglas de la Lotería de Arizona, los premios deben cobrarse dentro de los 180 días posteriores al sorteo. En este caso, el plazo vence el 23 de mayo.

Por esa razón, Circle K pidió una orden judicial para impedir que la Lotería de Arizona deje expirar el premio mientras el tribunal define la propiedad del boleto ganador.

El ticket permanece bajo resguardo en oficinas corporativas de la compañía mientras avanza la disputa legal.

La defensa de Gawlitza aún no había presentado una respuesta formal ante el tribunal, según la información disponible. El caso, considerado inusual incluso por la propia Lotería de Arizona, podría sentar un precedente sobre boletos impresos, no pagados y luego reclamados dentro de una tienda autorizada.