Revés para la economía: IPC de abril sube 1,3% y la inflación a doce meses llega a 4,0%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 1,3% en abril de 2026, superando las expectativas del mercado.

Con este resultado, la inflación acumula 2,7% en lo que va del año y escala a 4,0% a doce meses, alejándose de la meta del Banco Central.

¿Qué divisiones aportaron?

En el cuarto mes del año, diez de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Entre las principales alzas destacó la división de transporte, que subió un 8,0% e incidió con 1,011 puntos porcentuales en el indicador, convirtiéndose con amplitud en el mayor impulsor del IPC de abril. Le siguió vivienda y servicios básicos, con un incremento de 0,8% y una incidencia de 0,142 puntos porcentuales.

Las restantes divisiones con aumentos contribuyeron en conjunto con 0,191 puntos porcentuales.

¿Qué divisiones registraron bajas?

En contraste, entre las divisiones que registraron bajas destacó vestuario y calzado, con una disminución de 1,8%, lo que incidió negativamente en 0,044 puntos porcentuales.

El protagonista del IPC de abril fue el petróleo. Dentro de la división de transporte, los combustibles para vehículos personales subieron 27,9% en el mes, explicando prácticamente toda la incidencia de esa categoría.

La incidencia de los combustibles

En términos de productos específicos, la gasolina anotó un alza mensual de 25,3% —acumulando 29,7% en lo que va del año— mientras que el petróleo diésel se disparó 45,7% en el mes, con una variación acumulada de 55,7% en 2026. El transporte en bus interurbano también registró un fuerte incremento de 18,6%.

La modificación del mecanismo Mepco —que trasladó el alza del precio internacional del petróleo directamente a los consumidores— fue el principal factor detrás del dato. Esa decisión le ahorró al fisco aproximadamente US$928 millones en abril, según dio a conocer J.P. Morgan.

Una señal relevante es que el IPC sin volátiles subió 0,5% en el mes, y el IPC menos alimentos y energía 0,3%, lo que sugiere que el grueso del alza está concentrado en el shock energético y no refleja una presión inflacionaria generalizada.

El Banco Central deberá evaluar en sus próximas reuniones si ese shock comienza a generar efectos de segunda ronda sobre salarios y otros precios.

El FMI advirtió esta semana que, si eso ocurre, sería necesario adoptar una postura monetaria más restrictiva, aunque por ahora las expectativas de inflación a dos años se mantienen bien ancladas.